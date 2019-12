W 2020 roku VR i AR w końcu dojdą do słowa dzięki 5G

Co było najważniejsze pod kątem reklamowym w mijającym roku? Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu LINK4 opowiedziała serwisowi WirtualneMedia o najważniejszych wydarzeniach, sukcesach, trendach mijającego roku i prognozach na rok 2020

Jak stwierdza, był to rok dwóch platform: Spotify i Netfliksa. Za wydarzenie roku uznała Inside Trends w Warszawie - bardzo wartościowa impreza dla branży nowych technologii, odpowiadające na pytania co już się zadziało i co może się zadziać w przyszłości w obszarach m.in. FinTech i Business 4.0. Za sukces roku uznała Objęcie funkcji prezesa telewizji Polsat przez Stanisława Janowskiego. Za porażkę roku uznała tegorocznego Big Brothera, którego oglądalność poniżej oczekiwań rynkowych, zapewne za sprawą braku dobrego pomysłu reżysersko-realizacyjnego. Globalnie – dramatyczna porażka Alexy, AI Amazona, która doradziła 29-letniej Danni Morritt z Wielkiej Brytanii popełnienie samobójstwa.

Za człowieka roku uznała Jacek Kurski, za radykalne podniesienie oglądalności TVP, dużo udanych projektów telewizyjnych, w tym eventy sportowe, rozrywkę i niekonwencjonalne produkcje jak „Sanatorium miłości”, druga z rzędu wygrana Polski w Eurowizji Junior, oraz seriale historyczne o wysokim poziomie merytorycznym i edukacyjnym. Wyróżniła też TVN za „Starsza Pani może fiknąć” - za motyw miłości rodzicielskiej oraz produkcja online Fundacji Braci Colins „Pokoloruj marzenia” - za chęć niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.

W zbliżającym się roku ocenia, że głównym trendem będzie w końcu szersze wykorzystanie techniki VR (wirtualnej rzeczywistości) oraz AR (poszerzonej rzeczywistości).

Więcej: Rok 2019 podsumowuje Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu Link4

za WirtualneMedia, mw