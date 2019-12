MC: zaręczyliście się w święta? Formalności załatwcie online

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy wiele osób decyduje się na zaręczyny - zaznaczyło Ministerstwo Cyfryzacji w piątkowym komunikacie.

Resort wytłumaczył jak załatwić przedślubne formalności online i uniknąć „urzędowej gorączki”.

Resort cyfryzacji przypomina, że wiele przedślubnych formalności można załatwić online.

To czego na pewno będziecie potrzebowali to odpisy aktów urodzenia. Nie zaprzątajcie sobie głowy telefonami do rodziców, czy przeszukiwaniem mieszkania. Wejdźcie na www.gov.pl i tam to załatwcie - podano.

„Nasza e-usługa jest odmiejscowion+. Co to znaczy? Nieważne, gdzie przyszliśmy na świat - swój wniosek możemy wysłać do dowolnego urzędu stanu cywilnego. Tam, gdzie nam wygodnie” - wytłumaczył cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski. Szef resortu dodał, że ta sama zasada dotyczy wszystkich, zamawianych online, odpisów aktów stanu cywilnego, w tym małżeństwa. Ministerstwo poinformowało, że E-usługę „Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego” wprowadziło dwa lata temu i od tej pory skorzystały z niej niemal 83 tysiące osób. Wytłumaczono jak online uzyskać ten dokument.

Zacznijcie od założenia profilu zaufanego (PZ). To świetny początek nowej drogi życia. Każde z Was powinno mieć swój profil zaufany. Szybko się przekonacie, że PZ skutecznie życie ułatwia. Możecie go założyć w pełni online na stronie www.pz.gov.pl lub najpierw wypełnić wniosek w internecie, a później potwierdzić swój profil w jednym z ponad 1500 punktów potwierdzających - podał resort.

W komunikacie podano instrukcję działania, już po założeniu profilu zaufanego.

„Wejdź na stronę www.gov.pl i zaloguj się (profilem zaufanym) do konta Mój Gov (prawy górny róg). Tam, w kategorii Zaświadczenia odpisy, wybierz e-usługę Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego. Kliknij przycisk +Wyślij wniosek o uzyskanie aktu stanu cywilnego+. Wypełnij prosty elektroniczny formularz. Musisz tam zaznaczyć, o jaki rodzaj odpisu wnioskujesz. Twoje dane personalne zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk. Do uzupełnienia pozostaną Ci jedynie dane kontaktowe. Następny krok - wybór sposobu odbioru dokumentu. Do wyboru masz odbiór osobisty w wybranym wcześniej Urzędzie Stanu Cywilnego, tradycyjną przesyłkę pocztową lub elektroniczną wersję dokumentu (wysyłka na Twoją skrzynkę na ePUAP, znajdziesz ją w panelu Mój Gov). Teraz to już naprawdę ostatni krok - za odpis trzeba zapłacić, ale niedużo” - poinformował resort.

Dodano, że kwota opłaty będzie zależeć od liczby i rodzajów odpisów, które zostały wskazane w formularzu. „Ceny są różne (22 zł - za odpis skrócony aktu stanu cywilnego, także za odpis wielojęzyczny; 33 zł - za odpis zupełny aktu stanu cywilnego). Wszystkie koszty wyszczególnione zostaną w bilansie płatności. Można zapłacić elektronicznie - po wybraniu nazwy banku, zostajemy przekierowani do jego strony logowania. Przy płatności online prowizja za realizację usług udostępnionych na ePUAP wynosi tylko 0,59 zł” - zaznaczono.

Dodano, że w wypadku braku konta internetowego, można zapłacić przelewem. „W tej sytuacji - skan dowodu zapłaty dołącz jako załącznik do wniosku” - wskazano.

Resort cyfryzacji przypomniał, że, dzięki e-usługom sprawy urzędowe można załatwiać w weekendy, czy święta, o dowolnej porze - nie trzeba czekać na otwarcie urzędu.

Dodano, że online można także złożyć wniosek o nowy dowód osobisty; wymeldować się ze starego mieszkania i zameldować się w nowym; zameldować i wymeldować się na pobyt stały oraz czasowy. Podkreślono jednak, że aby skorzystać z tych e-usług trzeba założyć profil zaufany.

PAP, KG