Premier: Musimy zadbać o seniorów

Trzeba zadbać o teraźniejszość, zadbać o tych, którzy budowali podstawy naszej przyszłości, czyli o naszych seniorów - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z seniorami w Brenniku k. Legnicy (woj. dolnośląskie).

Szef rządu zwrócił uwagę, że seniorzy mają najróżniejsze potrzeby i problemy właściwe dla wieku starszego. Jak dodał, świadectwem jakości instytucji państwa, tego jak ono działa, jest to, czy państwo troszczy się w odpowiedni sposób o osoby starsze.

Chcę państwu z tego miejsca zadeklarować, że te deficyty, które wcześniej były, chcemy redukować. Chcemy, żeby rzeczywiście w jesieni życia, ludziom było łatwiej - oświadczył Morawiecki.

Premier zwrócił uwagę, że myśląc o przyszłości, zapominamy o teraźniejszości.

Trzeba też zadbać o teraźniejszość, zadbać o tych, którzy budowali podstawy naszej przyszłości, czyli o naszych emerytów, o naszych seniorów, o osoby, które dzisiaj potrzebują wsparcia, wyciągniętej ręki ze strony państwa - mówił Morawiecki.

Podkreślił, że rząd PiS „naprawiał instytucje państwa”. „Przed wszystkim uszczelniliśmy system podatkowy, bo przez niego, jak przez durszlak, przepływały miliardy złotych przed 2015 rokiem” - mówił.

Jak dodał, dziś środki pozyskane z uszczelnienia systemu podatkowego są dzielone

Dzielimy się tymi środkami w wyraźny, jednoznaczny sposób, takim wyrazem podzielenia się z seniorami jest emerytura plus, czyli trzynastka - zaznaczył szef rządu.

Premier przypomniał, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący „trzynastki”. „Będzie kolejna trzynastka i w kolejnych latach również, po to by ułatwić życie seniorom” - mówił.

Dodał, że rok 2019, to „potrójny impuls, trójskok” dla seniorów. Morawiecki wymienił tu waloryzację kwotową dla seniorów, których emerytury są poniżej średniej emerytalnej. „To co najmniej 70 zł miesięcznie, czyli nie 5 czy 10 zł, wynikające z inflacji, ale co najmniej 70 zł. W roku 2020, po rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą, również zdecydowaliśmy się na waloryzację kwotową - też co najmniej 70 zł” - powiedział premier.

Drugi element „trójskoku” - jak mówił szef rządu - to emerytura plus, czyli „trzynastka”. „Trzeci, to kilkadziesiąt złotych, co miesiąc zostawione średnio w portfelu emerytów, poprzez obniżkę podatku PIT z 18 do 17 proc.” - mówił.

Premier złożył też seniorom życzenia noworoczne. „Dziękuję seniorom za to, że w trudnych warunkach PRL, Polski, która nie była suwerenna, odbudowywali Polskę po wojnie; budowali ją w takich okolicznościach, w jakich można było to robić” - zaznaczył.

Morawiecki życzył seniorom, aby „czuli pomocną dłoń”. „Wy możecie przekazać doświadczenie życia młodszym, a jednocześnie oni mogą się uczyć do was” - mówił. Dodał, że chciałby, aby Polska była zbudowana w ten sposób, żeby starsi dzieli się doświadczeniem z młodszym, a młodsi dawali radość starszym - poprzez swoją obecność i pomoc.

Szef rządu mówił też, że chce, aby domy seniora były jak najlepiej wyposażone. „Tym, którzy się do tego przyczyniają, bardzo dziękuję” - powiedział premier.

Spotkanie odbyło się w Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik”.

Czytaj też: Premier: Przyjęliśmy projekt budżetu bez deficytu

PAP, KG