Białoruś zbuduje na granicy z Rosją punkt kontroli jakości ropy

Białoruś zbuduje punkt kontroli jakości ropy z Rosji na rurociągu Przyjaźń - zapowiedział wicedyrektor przedsiębiorstwa Homeltransnafta Drużba, białoruskiego operatora Przyjaźni, Andrej Wiariha.

Poinformował, że decyzja w tej sprawie już zapadła, a pierwszy etap projektu zostanie zrealizowany w 2020 r. - napisał w piątek portal Naviny.by, powołując się na wypowiedź wicedyrektora Homeltransnafty dla branżowego magazynu „Nieftianaja magistral”.

Koncern Biełnaftachim poparł naszą propozycję, by zbudować na białoruskim odcinku rurociągu Przyjaźń systemów pomiaru ilości i badania jakości ropy - powiedział Wiariha.

Instalacja ma zostać zbudowana na węźle odbioru rosyjskiej ropy na Białorusi - na 106 km rurociągu Uniecza-Mozyrz.

W sierpniu Białoruś poinformowała, że rozpoczęła własne kontrole laboratoryjne rosyjskiej ropy, która trafia do rurociągu Przyjaźń.

Sytuacja związana z zanieczyszczoną ropą z Rosji, do której doszło w kwietniu tego roku, wniosła pewne korekty do naszego podejścia do kwestii bezpiecznego i solidnego działania białoruskiego odcinka rurociągu Przyjaźń - mówił wówczas Wiariha.