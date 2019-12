Niemcy: Znacznie więcej cudzoziemców pobiera zasiłki

W 2018 roku w Niemczech wypłacono cudzoziemcom 12,9 mld euro z tytułu świadczeń socjalnych - informuje portal dw.com.pl.

Dla porównania w 2007 roku ta kwota wynosiła 6,6 mld euro. W ostatnich latach, a szczególnie po kryzysie uchodźczym w 2015 roku, znacznie wzrosła liczba zagranicznych odbiorców zapomóg socjalnych, tak zwanego zasiłku Hartz IV. Dane opublikowała gazeta „Neue Osnabruecker Zeitung”.

W sierpniu br. uprawnionych do zasiłku było prawie 2 mln cudzoziemców. W ciągu ostatnich 12 lat wzrosła niemal o milion, z 1,3. Największe grono stanowią Syryjczycy.

Natomiast liczba obywateli Niemiec uprawnionych do zasiłku socjalnego spadła w tym samym czasie z 5,8 mln do 3,4 mln. Z tego względu roczne wypłaty zapomóg Hartz IV ogólnie spadły o 1,67 mld w porównaniu z rokiem 2007 i wynosiły ostatnio 34,9 mld euro (w okresie wrzesień 2018 do sierpnia 2019).

Publikacja danych jest odpowiedzią ministerstwa pracy w Berlinie na zapytanie partii AfD, która walczy o ograniczenie masowego napływu cudzoziemców do RFN.

