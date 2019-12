BGK finansuje ważną budowę na Ukrainie

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał długoterminową umowę kredytu na finansowanie budowy centrum handlowego w Charkowie na Ukrainie - podał w poniedziałek BGK. Umowa opiewa na 53,6 mln euro, Generalnym wykonawcą inwestycji będzie polska firma Unibep S.A.

Kredyt dla nabywcy z polisą ubezpieczeniową KUKE pozwoli zrealizować kontrakt eksportowy Unibep S.A. zawarty z ukraińskim inwestorem LLC TRC Nikolsky - podkreślił bank w komunikacie. BGK zaznaczył, że jednym z warunków udzielenia kredytu dla nabywcy jest zapewnienie, iż minimum 40 proc. produktów i usług dostarczanych i realizowanych z kontraktu eksportowego będzie pochodzić bezpośrednio z Polski. W miarę postępu prac budowlanych BGK będzie wypłacać środki z kredytu bezpośrednio na rachunek polskiego eksportera. Za spłatę kredytu odpowiedzialny będzie ukraiński kredytobiorca.

Jak podkreślił cytowany w komunikacie BGK prezes Unibep Leszek Gołąbiecki, ukraiński inwestor chce, by polska firma zrealizowała obiekt „pod klucz”. To wyraz wyjątkowego zaufania do naszych umiejętności - dodał Gołąbicki, przypominając, że Unibep ma w tym doświadczenie, ponieważ w takim systemie zbudował czterogwiazdkowy hotel „Victoria” w stolicy Białorusi - Mińsku.

„Dzięki zaangażowaniu w projekt Banku Gospodarstwa Krajowego oraz KUKE wspólnymi siłami przygotowaliśmy dobrą ofertę dla ukraińskiego inwestora. Dla Unibep S.A. jest to inwestycja bezpieczna pod względem finansowym. Dzięki temu dziś możemy skupić się głównie na tym, by w terminie i w dobrej jakości ją zrealizować” - dodał Gołąbiecki.

Obiekt w Charkowie to druga galeria handlowa, którą Unibep. będzie realizował na Ukrainie. Wcześniej polska spółka podpisała umowę na realizację dużego centrum handlowego w Kijowie. W ten projekt również zaangażowany jest BGK.

Zaangażowanie banku w inwestycje wpisuje się w misje instytucji, którą jest wspieranie przedsiębiorców i rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, nie tylko w Polsce, ale również na rynkach zagranicznych - zaznaczył BGK.

„Polscy eksporterzy w BGK szukają przede wszystkim finansowania sprzedaży eksportowej na rynkach tzw. podwyższonego ryzyka. Poprzez realizację transakcji dajemy szansę przedsiębiorcom na rozwój i wzmacniamy ich pozycję oraz naszego kraju za granicą. Widzimy ogromny potencjał w zwiększeniu eksportu na rynku ukraińskim i udzielone firmie Unibep finansowanie to kolejny projekt, w który się angażujemy. Poprzednią transakcję zrealizowaliśmy w listopadzie 2018 r., udzielając 41 mln euro kredytu na wykonanie kompleksu handlowo-rekreacyjnego w Kijowie” - oświadczył dyrektor Biura Transakcji Zagranicznych w BGK Arkadiusz Zabłoński.

„Zapewniamy finansowanie kontraktu, monitorujemy realizację inwestycji i wypłacamy środki bezpośrednio na rachunek eksportera, a polski przedsiębiorca nie ponosi ryzyka braku wypłacalności swojego kontrahenta. Nasze finansowanie zwiększa konkurencyjność polskiego eksportu” - dodał Zabłoński.

BGK zaznaczył, że ryzyko polityczne i handlowe transakcji zabezpiecza polisa ubezpieczeniowa KUKE, wymagana przy każdej umowie tego typu.

„Ten ciekawy projekt dzięki ubezpieczeniu KUKE znalazł możliwość finansowania i ma szanse na realizację. Udzielony inwestorowi przez BGK kredyt to drugie pod względem wartości bezpośrednie finansowanie na Ukrainie. Koszt kredytu wraz ze składką KUKE jest niższy dla zagranicznego kontrahenta, niż gdyby kredyt został udzielony przez bank lokalny” - powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak.

Jak dodał, „stabilizująca się Ukraina stwarza coraz większe szanse dla polskich przedsiębiorców. Gospodarka, która wróciła na ścieżkę wzrostu, potrzebuje gigantycznych inwestycji w najróżniejszych sferach, w czym doskonale odnajdują się nasze firmy, dobrze znające realia panujące u naszego sąsiada. Jednym z najlepszych przykładów jest firma Unibep, która od lat z powodzeniem realizuje kontrakty na Wschodzie”.

PAP/ as/