Ratujmy dzieci przed pornografią

5 mln użytkowników YouTube i ponad 9 mln Facebooka obejrzało spot tegorocznej kampanii społecznej Stowarzyszenia Twoja Sprawa w celu zwiększenia świadomości o braku zabezpieczeń przed dostępem dzieci do pornografii - poinformowało w poniedziałek w komunikacie stowarzyszenie.

Osią kampanii był spot społeczny. Przeprowadzono też badania we współpracy z zespołem dr. hab. Mateusza Goli. Potwierdzają one m.in. wzrost brutalności treści pornograficznych od lat 90., a także stosowanie w pornografii przemocy w sferze werbalnej. Najczęściej wyrażała się ona chęcią dominacji i obrażaniem, skierowanym głównie do kobiet - informuje stowarzyszenie.

Jak przekonuje w komunikacie rzecznik stowarzyszenia Izabela Karska, bez pełnej świadomości osób mających wpływ na możliwość zmiany obecnego stanu rzeczy, będzie bardzo trudno chronić młode pokolenie przed zgubnym wpływem konsumpcji pornografii.

„Z przeprowadzonego przez nas we wrześniu br. badania wynika, że 85,4 proc. dorosłych Polaków uważa, że do pornografii internetowej dostęp powinny mieć tylko osoby pełnoletnie, a ponad 84 proc. chce, żeby w obiektach użyteczności publicznej były zainstalowane narzędzia uniemożliwiające dzieciom i młodzieży korzystanie z internetowej pornografii” - powiedziała.

Merytorycznym zapleczem zakończonej kampanii jest funkcjonujący od ponad roku specjalistyczny portal oPornografii.pl. Jak podaje STS, „portal w przystępny sposób opisuje patologie, na które dzieci i młodzież natykają się w internecie. Jest również nieocenioną pomocą dla decydentów, urzędników, ale przede wszystkim dla rodziców i wychowawców. Wywiady, poradniki czy wyniki najnowszych badań zostały wzbogacone nową serią filmów instruktażowych, w których youtuber Tomek Sokołowski omawia dostępne na rynku aplikacje i programy ochrony rodzicielskiej, tłumacząc rodzicom sposób ich instalacji i użycia” - napisano.

Kampania trwała od października do końca listopada. Była współfinansowana z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.

W pierwszej połowie grudnia Stowarzyszenie Twoja Sprawa zaprezentowało projekt przepisów mających skuteczniej chronić dzieci przed pornografią. Proponuje w nim m.in. nałożenie na dostawców pornografii obowiązku wdrożenia skutecznych narzędzi weryfikacji wieku. Projekt ma być punktem wyjścia do dalszych prac nad zmianą prawa. Zapowiedzieli to podczas posiedzenia Rady Rodziny premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny Marlena Maląg.

PAP/ as/