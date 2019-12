Gdański dworzec po nowemu

Na remontowanej stacji kolejowej Gdańsk-Główny pasażerom udostępniono już windy i schody ruchome. Modernizacja peronów i przejścia podziemnego, prowadzona przez PKP PLK, ma się zakończyć do końca stycznia 2020 r.

„Od 24 grudnia dwie windy oraz dwie pary schodów ruchomych zapewniają dogodny dostęp na perony nr 1 i 2 z przejścia podziemnego, prowadzącego do budynku gdańskiego dworca. Podobne rozwiązanie będzie także z drugiego przejścia, łączącego centrum miasta z dworcem autobusowym” - poinformował w poniedziałek Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W przejściu podziemnym, które prowadzi na perony stacji PKP Gdańsk-Główny, wymieniana jest posadzka, okładziny ścian i sufitu. „Zamontowane zostanie nowe, energooszczędne oświetlenie. Przejście będzie bardziej estetyczne i funkcjonalne. Roboty planowane są do końca stycznia 2020 r.” - powiedział Zieliński. Dodał, że po zakończeniu prac podróżnym zostaną udostępnione dwie windy oraz dwie pary schodów ruchomych.

Na stacji Gdańsk-Główny podróżni korzystają już ze zmodernizowanych peronów nr 1 i 2. Do dyspozycji są odnowione wiaty i nowe ławki. Zamontowano nowe lampy, stylizowane na historyczne. Są też nowe gabloty informacyjne oraz czytelne oznakowanie. Nowe perony są wyższe, co ułatwi pasażerom wsiadanie do pociągów.

Inwestycja PKP PLK kosztuje 62 mln zł brutto, z czego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 85 proc.

PAP/ as/