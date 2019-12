Rosjanie obrażają ambasador USA w Polsce

Po wypowiedzi ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, która wystąpiła w obronie Polaków przed oskarżeniami Kremla o współpracę z hitlerowskimi Niemcami, ambasada Rosji napisała w poniedziałek na Twitterze: „Droga ambasador, czy sądzi pani naprawdę, że zna się na historii?”

To nie jest język dyplomacji. Rosja idzie na udry z ambasador Georgette Mosbacher.

Droga ambasador, czy sądzi pani naprawdę, że zna się na historii lepiej niż na dyplomacji?” - głosi pełen tweet ambasady Rosji.

Wcześniej Mosbacher napisała na Twitterze: Drogi prezydencie Putin - Hitler i Stalin zmówili się, by rozpocząć II wojnę światową. To jest fakt. Polska była ofiarą tego okropnego konfliktu.

Tweet Ambasady Rosji / autor: Fratria

Interwencję amerykańskiej ambasador odnotowała Associated Press, która przypomniała też, że sowiecka Armia Czerwona wbiła Polsce nóż w plecy, gdy jej armia walczyła z niemieckim najeźdźcą.

W ubiegłym tygodniu prezydent Rosji skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Władimir Putin wyraził m.in. ocenę, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 r. Podkreślił też wykorzystanie przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych dotyczących Zaolzia. Przekonywał m.in., że we wrześniu 1939 r. Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał”.

Do wypowiedzi Putina odniosła się w poniedziałek na Twitterze we wpisie zamieszczonym w języku polskim i angielskim ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher.

Putin sformułował też zarzuty wobec przedwojennego polskiego ambasadora w Niemczech Józefa Lipskiego, który - według rosyjskiego prezydenta - miał obiecywać postawienie w Warszawie pomnika Hitlerowi, jeśli wysłałby on polskich Żydów na zagładę do Afryki. Łajdak, antysemicka świnia, inaczej powiedzieć się nie da. W pełni solidaryzował się on (Lipski - PAP) z Hitlerem w jego antysemickim nastawieniu i, co więcej, obiecywał wystawić mu w Warszawie pomnik za niegodziwości wobec narodu żydowskiego - mówił Putin, uczestnicząc w posiedzeniu kolegium kierowniczego resortu obrony Rosji.

PAP, mw