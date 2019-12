Emilewicz: głównym zadaniem utrzymanie tempa inwestycji

W przyszłym roku chcemy utrzymać tempo wzrostu inwestycji w sektorze przedsiębiorstw - powiedziała PAP minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Ma temu służyć m.in pakiet proinwestycyjny.

„Chcielibyśmy utrzymać tempo wzrostu inwestycji w sektorze przedsiębiorstw i chcemy zachęcić do tego przedsiębiorców przede wszystkim tego typu nowymi rozwiązaniami podatkowymi” - podkreśliła Emilewicz.

Jak przypomniała minister, jedną z bolączek biznesu są zatory płatnicze.

„>U nas na ten problem jako właśnie bariery wskazuje ponad 50 proc. małych i średnich przedsiębiorców i co więcej, ich liczba nie maleje powiedziała Emilewicz.

Dlatego - jak podkreśla resort - 1 stycznia 2020 roku wejdą w życie rozwiązania, które skracają terminy zapłaty w transakcjach handlowych, uprawniają prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory, zobowiązują największe firmy do raportowania do MR swoich praktyk płatniczych; przewidują ulgę na złe długi w PIT i CIT (na wzór tej w VAT).

Zaczęliśmy od siebie. Podmioty administracji publicznej będą zobligowane do dokonania zapłaty w terminie 30 dniowym. Skróciliśmy również terminy w realizacji B2B (ang. business-to-business). Podmiot duży mniejszemu będzie zobligowany zapłacić do 60 dni od dnia wystawienia faktury i nie będzie możliwości praktycznie przekroczenia tego na terminu płatności. Prezes Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta dostał upoważnienie do nakładania kar administracyjnych dla podmiotów, które zalegają z opłaceniem faktury powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Zaznaczyła, że kary nakładane przez UOKiK mogą być różnicowane w zależności od długości przeterminowania i wysokości niezapłaconej faktury.

„Będziemy także dla tych największych płatników - ok. 3 tys. podmiotów - prowadzić jako Ministerstwo Rozwoju rejestr praktyk płatniczych. Będzie to taki drogowskaz dla potencjalnych kontrahentów, że jest to uczciwy zleceniodawca, który płaci w terminie, ale także mam nadzieję, że będą chętnie do tego rejestru sięgać także banki” - tłumaczyła.

Zwróciła także uwagę na rozwiązania z Pakietu Przyjazne Prawo (PPP), dzięki którym np. przedsiębiorcy stawiający pierwsze kroki w biznesie zyskają prawo do błędu, tzn. chodzi o błąd, za który grozi mandat lub kara pieniężna. Przedsiębiorca dostanie pouczenie i zostanie zobowiązany do usunięcia naruszenia.

Z kolei przepisy, które wydłużają termin rozliczenia VAT w imporcie mają wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi.

Od lutego przyszłego roku wejdzie też w życie tzw. Mały ZUS plus powiedziała Emilewicz.

To rozwiązanie już znane najmniejszym przedsiębiorcom - wysokość składek na ubezpieczenia społeczne nie ma charakteru ryczałtowego a proporcjonalny. Do tej pory kwota ta uzależniona była od wysokości przychodów, teraz natomiast będzie ona powiązana z dochodem. Zwiększamy także próg przychodowy dopuszczający do skorzystania z ulgi - z 63 tys. zł do 120 tys. zł. Dzięki temu - jak mówiła minister rozwoju - przedsiębiorca będzie mógł liczyć nawet na ok. 500-złotową zniżkę w składkach, które dzisiaj płaci na ubezpieczenia społeczne.

Emilewicz przypomniała, że do czasu wejścia w życie nowych przepisów „Mały ZUS” obowiązywać będzie na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że przedsiębiorcy pragnący z niego skorzystać, powinni złożyć odpowiednie zgłoszenie do 8 stycznia 2020 r. Natomiast gdy w lutym ulga zostanie poszerzona, nastąpi też wydłużenie czasu na zgłoszenie - do końca tego miesiąca. „W ten sposób wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców zgłaszanych do ministerstwa. Myślę, że to jest naprawdę dobry prezent pod choinkę dla tych najmniejszych polskich przedsiębiorców” - dodała.

Wspólnie z resortem finansów opracowywany jest także pakiet proinwestycyjny, który ma m.in. wprowadzić ulgę na automatyzację dla firm inwestujących w cyfryzację i robotyzację czy badania i rozwój. Szefowa MR wyjaśniła, że korzystając z doświadczenia ulgi na badania i rozwój rząd chce rozszerzyć ulgę inwestycyjną w takich kategoriach, jak maszyny, urządzenia automatyzacja produkcji. „Wstępnie za jedną złotówkę zainwestowaną w taką kategorie kosztów, przedsiębiorca będzie mógł odliczyć około 2 - 2,5 złotego od podstawy opodatkowania” - wskazała.

„Myślimy także nad rozwiązaniem zapowiadanym przez premiera w expose, czyli estońskim CIT”- dodała. Taki pakiet proinwestycyjny MR będzie opracowywać wspólnie z Ministerstwem Finansów. Szefowa MR liczy, że prace legislacyjne nad nim zakończą się do 1 czerwca 2020 r., tak by przepisy mogły wejść w życie z początkiem 2021 r.

(PAP), DS