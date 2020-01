200 mln złotych na nowe projekty

Najbardziej zadłużony konsument, notowany w Krajowym Rejestrze Długów, ma do oddania 45,3 mln złotych - wynika z danych KRD. Gdy do jego długu doda się niespłacone zobowiązania dłużników-rekordzistów z każdego województwa, kwota wzrasta do ponad122 mln złotych.