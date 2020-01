Ponad milion dowodów do wymiany

Niemal 1 050 000 osobom kończy się w tym roku ważność dowodu osobistego. Dodatkowo w najbliższych miesiącach swój pierwszy dowód wyrobi sobie ponad 160 tysięcy młodych ludzi. Ponad 1,2 mln dowodów będzie musiała być wydana przez urzędy.

Już wiemy, że w tym roku dziać się będzie równie dużo. W sumie ponad 1 200 000 Polaków z różnych przyczyn będzie składało wnioski o nowe dokumenty. Duża część z tych wniosków będzie składana przez internet.

Jednak żeby złożyć wniosek przez internet, potrzebujesz profilu zaufanego i odpowiednie zdjęcie w wersji elektronicznej. Nowością są e-dowody.

E-dowód odbierają wszystkie osoby, które wniosek o nowy dokument złożyły od 4 marca 2019 r. Zasadnicza różnica między nowym dowodem a starym jest taka, że e-dowód to także nośnik naszej identyfikacji elektronicznej tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Jak informuje minister część elektroniczna e-dowodu to wbudowany, bezstykowy chip. Dzięki niej właściciel e-dowodu może komunikować się elektronicznie z administracją publiczną. To ona sprawia, że e-dowód umożliwia m.in. załatwianie online spraw urzędowych, elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach. Ciekawostką jest to, że Właściciele e-dowodów mają za to możliwość czasowego zawieszenia dokumentu.

Każdy kto nie wie, gdzie jest jego e-dowód i jednocześnie liczy na to, że się znajdzie – może go zawiesić na 14 dni tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Jak wyjaśnia minister Zagórski, jeśli w tym czasie nie cofnie zawieszenia, dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli zawieszenie zostanie cofnięte w ciągu dwóch tygodni, e-dowód znowu będzie ważny. Wnioski o zawieszenie i odwieszenie e-dowodu można złożyć przez Internet szef Ministerstwa Cyfryzacji.

DS