USA zablokowało podróż belgijskiego imama

Władze Stanów Zjednoczonych uniemożliwiły podróż do Meksyku znanemu belgijskiemu imamowi Khalidowi Benhaddou, ponieważ jego lot miał się obywać przez amerykańską przestrzeń powietrzną - podały w czwartek belgijskie media.

32-letniemu mężczyźnie nie pozwolono przejść do strefy odlotów na lotnisku, gdy próbował się odprawić na lot z Brukseli do Meksyku.

Jak poinformował publiczny nadawca VRT imam został poinformowany w porcie lotniczym Zaventem, że amerykańskie służby bezpieczeństwa nie zezwolą na jego podróż.

Urodzony w Gandawie Benhaddou jest koordynatorem sieci edukacyjnej ekspertów islamskich i współzałożycielem centrum wiedzy CIRRA.

Zarezerwowałem wycieczkę do Meksyku, ale gdy podczas odprawy sprawdzono mój paszport, zostałem poinformowany, że amerykańska +tajna agencja+ odmówiła mi prawa do lotu, ponieważ odbywa się on nad USA - powiedział cytowany przez VRT Benhaddou.