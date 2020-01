Hiszpania: 75 proc. obywateli źle ocenia sytuację polityczną

Prawie 75 proc. mieszkańców Hiszpanii ocenia sytuację polityczną w tym kraju jako złą lub bardzo złą - wynika z sondażu opublikowanego w czwartek przez dziennik „El Mundo”.

Badanie zlecone przez madrycką gazetę firmie Sigma Dos dowodzi, że dla 48,9 proc. ankietowanych obecna sytuacja polityczna w Hiszpanii jest „bardzo zła”, zaś dla 25,9 proc. „zła”.

Według sondażu z sytuacji politycznej w kraju zadowolonych jest zaledwie 3,5 proc. Hiszpanów. Są to głównie sympatycy Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE), która wygrała wybory parlamentarne 10 listopada 2019 r., a także lewicowego bloku Unidas Podemos (UP).

Zgodnie z badaniem złej ocenie sytuacji politycznej w kraju towarzyszy radykalizacja opinii Hiszpanów oraz wzrost poparcia dla prawicowego Vox oraz lewicowego UP.

Z sondażu, który został przeprowadzony w ostatnich dniach grudnia, wynika, że z Vox sympatyzuje 16 proc. Hiszpanów, zaś z UP - 15,4 proc. W listopadowych wyborach poparło je odpowiednio 15,1 proc. i 12,8 proc. uczestników głosowania.

Spadek poparcia odnotowały w badaniu wszystkie inne liczące się siły polityczne w hiszpańskim parlamencie. Poparcie dla socjalistów spadło z 28 do 27,5 proc., dla centroprawicowej Partii Ludowej (PP) z 20,8 do 20,1 proc., zaś dla liberalnych Ciudadanos z 6,8 do 4,8 proc.

Rządząca krajem od czerwca 2018 r. PSOE w zorganizowanych w kwietniu, a następnie w listopadzie 2019 r. wyborach parlamentarnych nie zdobyła wystarczającego poparcia dla sformowania większościowego gabinetu. Socjaliści, posiadający 120 posłów w 350-osobowym Kongresie Deputowanych (niższej izbie parlamentu), poddadzą w styczniu pod głosowanie drugi rząd Pedra Sancheza.

30 grudnia 2019 r. socjaliści podpisali z władzami UP, posiadającej w Kongresie 35 posłów, umowę o utworzeniu koalicyjnego rządu Sancheza. Tego samego dnia poparcie dla nowego gabinetu zapowiedziało sześciu deputowanych Nacjonalistycznej Partii Basków.

PAP, KG