Ptasia grypa: Zagazowanych będzie 65 tys. kur

W miejscowości Topola Osiedle (Wielkopolskie) w piątek zostanie zagazowanych 65 tys. kur niosek. Przyczyną jest wykrycie u nich wysoce zjadliwej grypy ptaków. Utylizacja nastąpi w oddalonym ponad 200 km Śmiełowie k. Piły - poinformował w piątek PAP Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu Andrzej Żarnecki.

Krzysztof Borowczyk, właściciel kurników w wielkopolskiej Topoli Osiedlu w powiecie ostrowskim czeka od wczesnego ranka w piątek na decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowie Wlkp., o której godzinie nastąpi zagazowanie 65 tys. kur niosek przetransportowanie ich trucheł do utylizacji.

Dla mojego gospodarstwa są to milionowe straty; te kury miały jeszcze żyć i pracować. To jest potężny cios dla mnie i dla zwierząt. Gospodarstwo prowadzę od 23 lat i teraz wszystko zostanie zlikwidowane. Ferma jest bardzo dobrze zaopatrzona bioasekuracyjnie, jest to obiekt zamknięty, niedostępny dla obcych, więc nie wiem, dlaczego mnie to dotknęło; domniemam, że to pogoda sprzyja wirusowi - powiedział PAP Krzysztof Borowczyk.