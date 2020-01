Następcy Kubicy pojadą w polskim zespole?

Daniel Obajtek zdradza plany dotyczące inwestycji Orlenu w F1. W tym roku Robert Kubica będzie kierowcą rozwojowym zespołu Alfa Romeo, a Orlen sponsorem tytularnym. Dzięki temu polscy kierowcy mogą być szkoleni w akademii Alfy. Jednak to nie wszystko. Czy następcy Kubicy będą jeździć w polskim zespole?

Nowy Rok rozpoczął się bardzo dobrze dla fanów F1. Robert Kubica od przyszłego sezonu będzie kierowcą rozwojowym zespołu Alfa Romeo Racing Orlen. Czytaj więcej: Kubica pojedzie z Alfa Romeo! Polski koncern został sponsorem tytularnym szwajcarskiej ekipy - podała we środę TVP Sport.

Alfa Romeo F1 / autor: Orlen

W rozmowie z TVP Sport, prezes Orlenu, Daniel Obajtek zdradza, że umowa ze szwajcarskim teamem to wstęp do coraz większego zaangażowania koncernu w Formułę 1.

Jesteśmy sponsorem tytularnym, dodatkowo bolid będzie w kolorach białym i czerwonym. Orlen jest coraz bardziej rozpoznawalny. Formuła 1 to sport globalny i w ten sposób promujemy też Polskę - powiedział Obajtek w rozmowie z TVP Sport.

Prezes Orlenu dodaje, że zapis umowy z zespołem Alfy pozwala na to, by polscy kierowcy byli w przyszłości szkoleni w akademii Alfy, dzięki czemu możemy znaleźć następcę Roberta Kubicy. To jeszcze nie koniec planów. Obajtek dodaje, że jeśli Orlen osiągnie zakładane sukcesy biznesowe, koncern stworzy własny zespół F1.

Wszystko jest w zasięgu naszych marzeń. Zależy to jednak od sytuacji i planów, które mamy. Być może przyjdzie taki czas, że podejmiemy się takiego zadania - powiedział Obajtek.

ak, TVP Sport