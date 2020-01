Polski program kosmiczny - priorytetem budowa cywilno-wojskowego satelity

Jednym z celów programu kosmicznego powinno być stworzenie cywilno-wojskowego satelity, który pozwoliłby na analizę obrazu satelitarnego - uważa wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur. Dodał, że mogłaby ona mieć szerokie zastosowanie np. w transporcie, wojsku, meteorologii, rolnictwie.

Wiceminister mówił w piątek w Polskim Radio 24, że jednym z celów Krajowego Programu Kosmicznego powinno być stworzenie cywilno-wojskowego satelity, „który dawałby źródłowe dane na potrzeby cywilne, jak i polskich firm”. Zaznaczył, że istotne jest rozwijanie analizy obrazowej do wykorzystania w wielu obszarach zarówno cywilnych, jak i militarnych.

Bardzo potężna część tego biznesu (komicznego - PAP) to analiza obrazowa. Ma szerokie zastosowanie od tematów biznesowych, po tematy interesujące państwo” - powiedział wiceminister. Podał też przykład praktycznego wykorzystania takiego obrazu. „Jeżeli dzisiaj ministerstwo rolnictwa ma sprawdzić czy działka jest obsiana żytem, czy kukurydzą w związku z dopłatami unijnymi, robi to ręcznie, ale można to zrobić w sposób zautomatyzowany poprzez geolokalizację, analizę obrazu satelitarnego wyjaśnił.