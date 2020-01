31 ferm drobiu zostanie sprawdzonych przez służby weterynaryjne po zaatakowaniu ptasią grypą w Topoli Osiedle.

Służby weterynaryjne przeprowadzą dochodzenie epizodyczne na terenie 31 ferm drobiu w powiecie ostrowskim - poinformował w piątek PAP Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu Andrzej Żarnecki. Przyczyną jest ptasia grypa, wykryta na fermie drobiu w Topoli Osiedle (Wielkopolskie).

Stwierdzony u 65 tys. kur niosek chorych na ptasią grypę wirus H5N8 w miejscowości Topola Osiedle (Wielkopolskie) nie jest groźny dla ludzi, ale jest śmiertelny dla ptaków - poinformował w piątek PAP o wynikach Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu Andrzej Żarnecki.

W trakcie dochodzenia weterynarze będą ustalać ewentualne przyczyny zaatakowania stada kur ptasią grypą. Czytaj więcej: Ptasia grypa: Zagazowanych będzie 65 tys. kur

To bardzo trudne zadanie. Być może wirus został wdmuchnięty do kurników przez wentylatory z powietrzem albo wniesiony przez człowieka. Zostaną przeanalizowane wszystkie zdarzenia, jakie miały miejsce w ostatnim czasie na fermie; czy wchodziły jakieś obce osoby, czy w pobliżu są zbiorniki wodne i dzikie ptactwo, czy pasza była świeżo dostarczana i skąd pochodziła. To zdarzenie jest zastanawiające, ponieważ na tym terenie nie stwierdzono przypadków choroby u dzikich ptaków - ocenił Żarnecki.