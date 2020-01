Innowacje są dziś motorem biznesu

Współczesna Polska ma znakomitych fachowców, a także odpowiednie dla nich warunki. Sukcesy budżetowe już widać. Teraz wystarczy je utrwalić, podobnie jak i nastawienie na rozwój – pisze na łamach „Polskiego Kompasu 2019” Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

(…) Jeff Bezos, założyciel i CEO Amazona, wypowiedział kiedyś zdanie, które mocno zapadło mi w pamięć: „Oszczędność napędza innowacyjność, tak jak inne ograniczenia. Jedynym sposobem wydostania się z ciasnego pudełka jest wymyślenie sobie drogi na zewnątrz”. Ta bezcenna myśl prowadzi nas do jednego z najważniejszych dla wszystkich przedsiębiorców wniosków – kiedy zawodzą tradycyjne sposoby poprawy kondycji firmy, koniecznym staje się wyjście poza szablon. Bez tego nie ma mowy o zmianie na lepsze. Stereotypowe myślenie o własnej działalności i niechęć do zmian oznacza dobrowolny wybór, zostajemy w owym „ciasnym pudełku”. Taka postawa jest obca Totalizatorowi Sportowemu. Właśnie dlatego od trzech lat bijemy rekordy sprzedażowe. Obroty ze sprzedaży mogą wzrosnąć w 2019 r. nawet o ponad 60 proc. Te wyniki nie biorą się znikąd. Są one efektem ciężkiej pracy, ciągłych poszukiwań i gotowości do zmian – pisze w tekście „Perspektywy polskiej gospodarki” Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Może się wydawać, że spółka realizująca państwowy monopol w dużej części rynku gamingowego nie musi się martwić o przychody i realizację planów, ale zapewniam, że tak nie jest. Dziś wygrywa ten, kto stale się rozwija, poszukuje nowych możliwości i wyprzedza potrzeby klientów. Sprzedaż online, płatności kartą – to dziś coś oczywistego, ale testowana właśnie u nas możliwość wypłaty wygranej bezpośrednio na kartę debetową klienta już nie. To nowość na skalę europejską, żeby nie powiedzieć – światową. Dzięki również takim wdrożeniom stajemy się firmą prawdziwie innowacyjną, która zaczyna wyznaczać trendy. To dobry początek dla kolejnych zmian, które muszą nastąpić, ponieważ inaczej nie może być mowy o jakimkolwiek rozwoju - podkreśla Olgierd Cieslik.

Dodaje: Wspomniałem o jednym z ciekawszych zadań realizowanych przez Totalizator Sportowy w ostatnich miesiącach, ponieważ jest to znakomity przykład, by pokazać jak wielkie możliwości drzemią w każdej ze spółek – zarówno w państwowych, jak i prywatnych.

Określenie tych działań oznacza budowanie własnych, unikalnych kompetencji i tworzenie innowacji wewnątrz organizacji tzw. inhouse, właśnie poprzez zatrudniania fachowców, wielopłaszczyznowy rozwój oraz odwagę w podejmowaniu decyzji. Warto podkreślić, że nasze przyszłe osiągnięcia będą w dużej mierze wynikiem połączenia ze sobą dwóch elementów – inwestycji w najlepszych fachowców, głównie przedstawicieli branż technologicznych, a także stworzenia im najlepszych możliwych warunków do rozwoju. Jeśli pozyskamy specjalistów, ale nie damy im narzędzi, to nic się nie zmieni. W mojej ocenie współczesna Polska ma jedno i drugie, czyli znakomitych fachowców, a także odpowiednie dla nich warunki. Sukcesy budżetowe już widać. Teraz wystarczy je utrwalić, podobnie jak i nastawienie na rozwój. (…)

Warto przypomnieć, że wyznaczenie celów i późniejsza ich skrupulatna realizacja to niezwykle ważny element strategii wiodący ku rozwojowi każdej spółki, także Totalizatora Sportowego. Równie ważne jest dla nas utrzymanie wszystkich pozytywnych tendencji i zmian, które pozwoliły spółce otworzyć się na nowe wyzwania i wyznaczać trendy w branży gamingowej.

To, co najważniejsze

Gdybym miał wskazać jeden proces lub działanie, którego nie może zabraknąć, gdy bez względu na skalę chce się odnieść sukces gospodarczy, to z pewnością będą to innowacje. To one są motorem, który pozwala osiągnąć bliższe i dalsze cele. (…) Innowacyjność warto traktować jako stały elementem procesu zrównoważonego rozwoju. Działania podejmowane przez spółkę są spójne ze strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i przyczyniają się do budowy skutecznego państwa i wzrostu gospodarczego opartego o wiedzę, dane i doskonałość operacyjną. Jesteśmy liderem w swojej branży, a dzięki takiemu myśleniu nasza wartość stale rośnie. Sukces finansowy Totalizatora Sportowego przekłada się na wsparcie polskiego sportu i kultury narodowej, dzięki któremu rok rocznie przekazujemy na te cele setki milionów złotych. - pisze prezes Totalizatora Sportowego.

