5G dla klientów Polkomtela już w I kw 2020

Polkomtel, operator sieci Plus z Grupy Cyfrowy Polsat rozpoczyna budowę pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD. W I kwartale 2020 roku klienci z co najmniej 7 miast w całej Polsce będą mogli korzystać z nowej technologii, podał operator.

5G to odpowiedź na zmieniające się potrzeby naszych klientów i otoczenia, w którym żyjemy. Nowy cyfrowy świat będzie wymagał jeszcze szybszego, bardziej niezawodnego i stabilnego transferu coraz większej ilości danych - czytamy w komunikacie.

Przeprowadzone w 2019 roku testy zakończyły w grudniu przygotowania Plusa do stworzenia i uruchomienia pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G. Obecnie rozpoczęła się już budowa sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD, zaznaczono w informacji.

Dzisiaj mamy dla Polaków konkretną informację - zakończyliśmy przygotowania i rozpoczynamy budowę pierwszej w Polsce sieci 5G. To już nie będą testy czy próby - będą to komercyjne usługi dostępne tak jak wszystkie inne w naszej ofercie - powiedział prezes Cyfrowego Polsatu S.A. i Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus, Mirosław Błaszczyk, cytowany w komunikacie.