A jednak się sprzedaje. Tesla odnosi sukces w 2019 r.

W całym 2019 rok Tesla sprzedała 367 500 aut. Najbardziej poszybowała w górę sprzedaż najpopularniejszego modelu 3 - 92 550 aut to prawie o 50 proc. więcej niż rok wcześniej.

Największym zaskoczeniem dla sporej części rynku jest to, że firma pod przewodnictwem Elona Muska osiągnęła zakładany wcześniej wynik. Na Wall Street spodziewano się, że firma wyprodukuje jedynie około 106 000 samochodów w czwartym kwartale. Tymczasem sprzedaż pojazdów w czwartym kwartale ustanowiła kwartalny rekord i wzrosła o 15 proc. w porównaniu z poprzednim okresem.

Po podaniu danych akcje Tesli podrożały o 5,45 proc.i osiągnęły historyczny poziom.

Za klucz do długoterminowego sukcesu Tesli uważane jest zwiększenie obecności na rynkach zagranicznych. I firma wyraźnie skupia się na tym właśnie celu. Wzrost sprzedaży w Europie jest zauważalny, firma rozpoczęła także produkcję samochodów w nowej fabryce w Szanghaju. Po miesiącu na rynek trafiło już ok. tysiąca nowych aut. Co więcej, ich cena została obniżona prawie o jedną dziesiątą, dzięki czemu (po rządowych dopłatach) zbliżyła się cenowo do chińskich elektryków.

W sierpniu ubiegłego roku szef Tesli ogłosił na swoim profilu, że zabezpieczył fundusze na wykupienie akcji spółki od inwestorów i wyprowadzenie jej z giełdy

Podboje zagraniczne są dla Tesli wyjątkowo ważne, bo od teraz amerykańscy nabywcy nie będą już otrzymywać żadnych federalnych ulg podatkowych na zakup Tesli. Okres dotowania w USA po prostu się skończył.

