W Czechach nie chcą islamu. I nawet grożą!

Na meczecie w Brnie (południowe Morawy) nieznany sprawca napisał sprayem: „Nie szerzcie islamu w Republice Czeskiej. Inaczej was pozabijamy”. Policja od piątkowego popołudnia prowadzi śledztwo w tej sprawie - poinformowała w sobotę agencja CTK.

Przewodniczący Centrum Gmin Muzułmańskich w Republice Czeskiej Muneeb Hassan Alrawi powiedział CTK, że do ataku doszło po dłuższym okresie spokoju.

Zgłosiliśmy policji, jak tylko to odkryliśmy. Uważamy to za bezpośrednią groźbę, bo to nie jest anonimowy wpis w internecie. Trzeba to oceniać w świetle ataków na meczety na świecie i - powiedziałbym - ogólnej atmosfery w Czechach ocenił Alrawi.