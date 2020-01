Telewizję oglądamy coraz krócej

W 2019 roku Polacy oglądali telewizję średnio przez 4 godziny, 16 minut i 4 sekund. To minutę krócej niż w 2018 roku. Ale już w porównaniu do 2014 roku czas oglądania telewizji nad Wisłą spadł już o 4 minuty.

Nadal najwięcej czasu poświęcamy na oglądanie Polsatu. W zeszłym roku główna stacja z grupy Zygmunta Solorza miała 9,85 proc. udziału w rynku telewizyjnym, o 3,7 proc. mniej niż rok wcześniej - wynika z danych firmy Nielsen, które otrzymał Business Insider Polska. Informacje o widowni programów pozyskiwane są przez Nielsena od ponad dwóch tys. gospodarstw domowych, w których zainstalowane są specjalne mierniki.

Na drugiej pozycji w minionym roku utrzymała się TVP1 - tracąc jedynie 0,5 proc. i osiągając 9,68 proc. Z Jedynką przegrał TVN - wynik tej komercyjnej stacji to 8,45 proc., której udział spadł o jedną dziesiątą. Wzrost zanotowała za to TVP2 - wynik publicznej stacji wzrósł z 8,16 proc. do 8,34 proc. REKLAMA

Łączny udział w rynku telewizyjnym tzw. „wielkiej czwórki” (TVP1, TVP2, Polsat, TVN) zmalał z 37,5 proc. w 2018 roku do 36,3 proc. w 2019 roku. To normalny trend, bo widzowie z roku na rok coraz chętniej wybierają kanały tematyczne i mniejsze kanały naziemne. Kto tym razem zyskał na spadku popularności największych stacji?

2019 rok ze wzrostem wyników zakończyły wiodące kanały informacyjne - TVN24 (piąte miejsce w zestawieniu z wynikiem 4,47 proc.) i TVP Info (siódma lokata z 3,46 proc. udziału). Lepsze wyniki niż rok wcześniej zanotowały też naziemne kanały rozrywkowe TV Puls czy TTV.

Business Insider, DS