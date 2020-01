Putin zyskuje nowego potężnego wroga

Atmosfera prawosławnego Bożego Narodzenia w Rosji jest w tym roku nieco inna niż dawniej. Oto wierni, a co ważniejsze duchowni, dotąd żelazna baza absolutnych rządów Władimira Putina, zaczynają włączać się do protestów przeciw brutalnym rozprawom władzy z uliczną opozycją. Ich argumenty nie są polityczne, za to przywołują zasady chrześcijańskiej miłości bliźniego, pisze Marc Bennetts z POLITICO.

Według portalu,o ile rosyjska Cerkiew pozostaje generalnie lojalna wobec świeckich władz kraju, to relacje Kremla z niektórymi szeregowymi wiernymi – niegdyś uważanymi za żelazny elektorat Putina – są coraz bardziej napięte.

Prawosławni nie tylko w dużej liczbie wylegli w tym roku na ulice, biorąc udział w protestach w obronie demokracji w Rosji; wielu z nich otwarcie wskazywało na swoją wiarę jako powód, dla którego zdecydowali się wziąć udział w demonstracjach.

Ostra rozprawa z demonstrantami w Moskwie, po tym jak pozbawienie opozycyjnych polityków możliwości udziału w wyborach do rady miejskiej wywołało masowe protesty, była dla wielu punktem zwrotnym.

