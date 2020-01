Jest pozwolenie na budowę oceanarium w Gdańsku

Wydano pozwolenie na budowę kompleksu „Nautilus Gdańsk” w sąsiedztwie stadionu piłkarskiego „Energa” w Gdańsku Letnicy. Za realizację inwestycji wartej 450 mln zł odpowiada Premiowy Fundusz Inwestycyjny Future z Wrocławia oraz właściciel stadionu - miejska spółka Arena Gdańsk.

Kompleks „Nautilus Gdańsk” ma być największym w Polsce centrum edukacyjno-rozrywkowym, którego główną atrakcją będzie oceanarium

Jak informują władze miasta, „Nautilus Gdańsk” jest inwestycją w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego między Premiowym Funduszem Inwestycyjnym Future z Wrocławia oraz właścicielem stadionu - miejską spółką Arena Gdańsk. Miasto Gdańsk udostępniło inwestorowi grunt w Letnicy - teren o powierzchni ponad 45 tys. mkw. warty ponad 50 mln zł, a finansowaniem i budową kompleksu zajmie się PFI Future.

Szacowany koszt przedsięwzięcia to 450 milionów złotych. Około 60 mln zł stanowić mają środki własne PFI Future. Pozostała kwotę spółka ma pozyskać z kredytów bankowych. Na negocjacje z bankami i zapewnienie źródeł finansowania inwestor ma czas do końca czerwca.

Kompleks „Nautilus Gdańsk” będzie budynkiem o długości ok. 300 m i powierzchni prawie 60 tys. mkw. Obiekt zostanie podzielony na dwie części - w pierwszej znajdzie się oceanarium, gdzie będzie można podziwiać morskie zwierzęta (łącznie ponad 160 gatunków) oraz rośliny z Amazonii i Oceanu Atlantyckiego, w drugiej powstanie hotel, egzotyczna laguna, kompleks basenów i saun, jaskinie 5D, interaktywne centrum nauki, galeria medyczna oraz obiekty gastronomiczne i handlowe.

Inwestor zakłada, że centrum każdego roku odwiedzi ok. 2,5 mln osób.

Chcemy, aby Gdańsk sięgał po więcej, by stawał się coraz lepiej rozpoznawalną, ale i rozwijającą się w sposób zrównoważony destynacją turystyczną. By stał się numerem jeden wybrzeża Bałtyku. Liczę, że nasza inwestycja przyczyni się do takiego właśnie rozwoju Gdańska - mówił podczas oficjalnej prezentacji dotyczącej realizacji inwestycji prezes PFI Future Marek Nowara.