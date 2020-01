Brytyjskie media: Putin propaguje stalinowską wersję historii

Wybielanie sowieckiej kolaboracji z nazistami jest jeszcze jedną kremlowską techniką odwracania uwagi - pisze w poniedziałkowym „The Times” brytyjski publicysta Edward Lucas i wzywa premiera Borisa Johnsona, by nie brał udziału w obchodach zakończenia II wojny światowej w Rosji.

Lucas, specjalizujący się w sprawach środkowoeuropejskich, w tym polskich, przywołuje postać Krysi Griffith-Jones, w której pogrzebie uczestniczył w miniony piątek w hrabstwie Dorset. „Krysia była jedną z 75 milionów osób w Europie Środkowej i Wschodniej, których życie zostało wywrócone do góry nogami lub po prostu zakończone, po tajnym podziale regionu w sierpniu 1939 roku przez hitlerowskie Niemcy i stalinowski Związek Sowiecki” - pisze Lucas.

Po wymazaniu Polski z mapy Griffith-Jones zaangażowała się w ruch oporu, została aresztowana, była brutalnie przesłuchiwana, trafiła do gułagu, ale na szczęście przeżyła i po wojnie wyszła we Włoszech za brytyjskiego oficera.

Cyniczny, przesiąknięty krwią układ pomiędzy dwoma najgorszymi reżimami w historii Europy powinien pozostać okryty hańbą. Tajny protokół do tego, co przedstawiano jako zwykły pakt o nieagresji, utorował drogę do wojny i Holokaustu. (…) Przez większą część życia Krysi zostało to jednak zapomniane. Kreml pomniejszał znaczenie paktu Ribbentrop-Mołotow przedstawiając go jako tymczasową konieczność taktyczną, wynik francuskiego i brytyjskiego niezdecydowania w obliczu zagrożenia ze strony Hitlera. Osadzeni w naszym binarnym patrzeniu na wojnę, my też go bagatelizowaliśmy - przyznaje Lucas