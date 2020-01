Wzrost liczby nielegalnych imigrantów na Węgrzech

Liczba nielegalnych imigrantów, którzy próbowali dostać się na Węgry, wzrosła w 2019 r. o 2,6 raza w stosunku do 2018 r. - poinformował w poniedziałek przedstawiciel Komendy Głównej Policji Laszlo Balazs na konferencji prasowej w Budapeszcie.

Balazs oświadczył, że presja migracyjna wzrosła zwłaszcza w ostatnim kwartale roku. W przedostatnim tygodniu roku na terytorium kraju dostało się prawie 1400 migrantów, a od 1 do 5 stycznia 2020 r. podjęto czynności wobec ponad 800 osób.

Według Balazsa zaobserwowano wzrost nielegalnej migracji na wszystkich odcinkach granicy strefy Schengen, ale szczególnie na granicy Węgier z Serbią i Rumunią.

Na tej samej konferencji prasowej gen. brygady Laszlo Garas oświadczył, że podwojono liczbę żołnierzy uczestniczących w ochronie granicy, a do wykrywania nielegalnych imigrantów wykorzystywane są drony i śmigłowce.

Od 2015 roku obowiązuje na Węgrzech stan kryzysowy spowodowany masowym napływem migrantów. Węgry były wtedy głównym krajem tranzytowym dla uchodźców i migrantów usiłujących dotrzeć do Europy Zachodniej. Do czasu wzniesienia przez władze węgierskie ogrodzenia na granicach z Serbią i Chorwacją w 2015 roku do kraju przedostało się w drodze do bogatszych państw UE prawie 400 tys. migrantów.

Wiosną 2017 roku zaostrzono na Węgrzech przepisy, wprowadzając zasadę, że osoby ubiegające się o azyl muszą w razie stanu kryzysowego czekać na rozpatrzenie wniosku w strefach tranzytowych na granicy. Jednocześnie umożliwiono zatrzymywanie cudzoziemców przebywających nielegalnie na Węgrzech na całym terytorium kraju i odstawanie ich na granicę.

