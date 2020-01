Drukarka - najsłabsze ogniwo cyberbezpieczeństwa

Współczesne urządzenia drukujące są tak zaawansowane pod względem konstrukcji, że z punktu widzenia infrastruktury IT przedsiębiorstwa są traktowane jak autonomiczne komputery - mają własny procesor, pamięć operacyjną i stałą, system operacyjny. Jeśli drukarka nie jest zabezpieczona - to dla hakera świetny sposób na przeniknięcie do zasobów firmy.

Małe i średnie firmy zbyt rzadko wdrażają zabezpieczenia druku – wynika z badań przeprowadzonych przez Sharp w ramach kampanii „I’m Secure”. Więcej na temat cyberbezpieczeństwa: Nowe strategie hakerów

Rzadko zdarza się tydzień, w którym temat bezpieczeństwa danych nie trafiłby na czołówki mediów. Naruszenia bezpieczeństwa stanowią poważne zagrożenia dla firm, niezależnie od ich wielkości czy branży. Bezpieczeństwo to skomplikowana kwestia i aby osiągnąć je w pełni, firmy muszą zrozumieć każdy jego aspekt – podkreśla Szymon Trela, Senior Product Manager, Sharp Electronics

Sharp, podobnie jak inni producenci sprzętu drukującego podchodzi do kwestii bezpieczeństwa bardzo poważnie.

Chieliśmy sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa w MŚP oraz uzyskać odpowiedź na dwa podstawowe pytania: na ile firmy zdają sobie sprawę z wagi bezpieczeństwa druku i jak zmienia się stosunek do bezpieczeństwa druku wśród małych i średnich przedsiębiorstw?

W skrócie: wyniki naszych ankiet nie napawają optymizmem. Tylko 10 proc. naszych respondentów z MŚP ma świadomość, że urządzenia wielofunkcyjne mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ich firmy, a 20 proc. przyznało, że nie wdrożyło żadnych procesów bezpieczeństwa regulujących korzystanie z drukarek.

Dlaczego tak liczne naruszenia bezpieczeństwa druku stanowią obecnie duży problem i skąd się on właściwie bierze?

W ostatnich latach tradycyjne drukarki zostały w dużej mierze zastąpione zaawansowanymi urządzeniami wielofunkcyjnymi. Nowoczesne urządzenia posiadają te same cechy co komputery, które wykorzystujemy w pracy – przechowują informacje, są podłączone do sieci firmowej, udostępniają poufne dane w formie papierowej i cyfrowej. Niestety, wielu pracowników wciąż traktuje je jak „zwykłe drukarki”, nie poświęcając należytej uwagi zabezpieczeniom.

Pomimo podobieństw pomiędzy urządzeniem wielofunkcyjnym a komputerem, aż 40% badanych przez nas pracowników twierdzi, że nigdy nie zostało przeszkolonych odnośnie zasad bezpiecznego korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego. Stanowi to poważny problem dla rozwijających się firm. W Sharp rozumiemy i szanujemy wyzwania, związane z bezpieczeństwem MŚP, m.in. mniejsze środki niż te, którymi dysponują większe firmy. Dlatego oprócz odpowiednich funkcji tj. szyfrowania danych, kontroli i autoryzacji użytkowników, dostarczamy również odpowiednie finansowanie.

Zachowań ludzkich nie da się zmienić w przeciągu chwili, wymaga to czasu i zaangażowania, dlatego z myślą o MŚP opracowujemy urządzenia, które dzięki automatycznym funkcjom pozwalają na stosowanie zasad bezpiecznego druku. Dzięki temu właściciele firm czy szefowie IT mogą szybko i prosto wdrożyć w swojej firmie podstawowe zasady bezpiecznego drukowania.

ak, Sharp Electronics