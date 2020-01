Wystartował jedwabny szlak XXI w.

Terminal logistyczny w Sławkowie (Śląskie), gdzie kończy się wiodący ze wschodu szeroki tor kolejowy, w najbliższy wtorek przyjmie pierwszy pociąg z Chin. To efekt kilkuletnich starań spółki PKP LHS o otwarcie nowego połączenia. Pociąg wyruszył 24 grudnia z chińskiego miasta Xi’an.

Projekt jest realizowany przez spółkę PKP LHS, Xian Free Trade Port Construction and Operation Co oraz partnerów z Kazachstanu. To pierwszy pociąg z Chin, który wykorzystuje zalety szerokiego toru LHS oraz Euroterminala w Sławkowie” - poinformowała spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS), operator kończącej się w Sławkowie linii.

Euroterminal w Sławkowie k. Dąbrowy Górniczej to najdalej wysunięte na zachód Europy miejsce, gdzie sięga wiodący ze Wschodu szeroki tor kolejowy. Linia o szerokim rozstawie toru (1520 mm) styka się tu z linią normalnotorową (1435 mm). Terminal, po modernizacji infrastruktury, jest gotowy do przyjmowania ładunków, które do naszej części Europy mogą docierać koleją z Chin.

Pierwszy pociąg intermodalny (kontenerowy) szerokim torem wyruszył do stacji Sławków w Wigilię świąt Bożego Narodzenia. Przejedzie w sumie 9477 km przez Chiny, Kazachstan, Rosję, Ukrainę i wjedzie do Polski przez przejście graniczne Izow/Hrubieszów.

Od Dostyku na granicy chińsko-kazachskiej aż do stacji końcowej Sławków LHS pociąg jedzie trasą szerokotorową 1520 mm. Oznacza to, że nie ma konieczności przeładunku kontenerów na granicy z Unią Europejską. Jest to pierwszy przewóz tzw. Nowym Jedwabnym Szlakiem do Europy z wykorzystaniem linii LHS oraz Euroterminala Sławków.

ak, PAP