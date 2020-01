"Die Welt": zabicie Sulejmaniego korzystne dla Rosji

Niemcy zaczęły w ekspresowym tempie wycofywać wojska Bundeswehry z Iraku, a niemiecki dziennik „Die Welt” przekonuje w analizie zamieszczonej na swojej stronie internetowej, że zabicie w ubiegłym tygodniu przez siły USA irańskiego generała Kasema Sulejmaniego jest korzystne z punktu widzenia Rosji

Osłabienie Teheranu, który jest teraz na celowniku Waszyngtonu, przynajmniej w średnim okresie leży w interesie Moskwy. Dzięki temu może ona rozszerzyć swoje wpływy w Damaszku - przekonuje gazeta.

Teheran i Moskwa są nie tylko partnerami w Syrii, ale także konkurentami. Z jednej strony chodzi o podział korzyści w powojennej Syrii. Do tej pory prezydent (Syrii Baszar) el-Asad z większą uwagą przysłuchiwał się do życzeń Irańczyków niż Rosjan na przykład, jeśli chodzi o dostęp do portu Latakia lub bogactw naturalnych kraju - tłumaczy „Die Welt”. - Po drugie, ważniejsze, chodzi o priorytety geopolityczne Rosjan i Irańczyków w Syrii. Z wyjątkiem poparcia dla Asada są one wręcz asymetryczne. Moskwa opowiada się za zdecentralizowanym modelem państwa, w którym zreformowane wojsko kontroluje sytuację. Irańskie przywództwo liczy z kolei, że podobnie jak w Libanie, będzie pociągać za sznurki - analizuje.