9-procentowy wzrost rejestracji aut używanych

W grudniu 2019 roku zarejestrowano 75 tys. sztuk używanych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. To o 8,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Skumulowany wynik w całym 2019 roku wyniósł nieco ponad 1 mln i jest o 0,6 proc. większy niż w roku ubiegłym.

Większa liczba sprowadzonych aut w ostatnim miesiącu roku wynika głównie z układu kalendarza: grudzień 2019 miał o 2 dni robocze więcej niż ubiegłoroczny. Mimo że średnia wielkość importu liczona na dzień roboczy była mniejsza (o 80 sztuk) po raz 3 w ostatnich 4 latach liczba sprowadzonych do Polski używanych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony przekroczyła barierę 1 miliona sztuk.

Struktura importu na przestrzeni lat się nie zmienia. Zdecydowaną większość stanowią samochody osobowe - 928,3 tys. sztuk, co stanowi 92,0 proc. rynku. Jeżeli chodzi o wiek - statystyczny samochód sprowadzony w ubiegłym roku do Polski miał 11 lat i 11 miesięcy. To mniej niż wynosi średni wiek samochodów osobowych w parku na koniec 2018 roku (blisko 15 lat). W 2019 roku najpopularniejszym rocznikiem wśród importowanych aut jest 2008 (86 536 sztuk).

Tradycyjnie już grudzień jest miesiącem z największym udziałem Diesla w imporcie samochodów osobowych - tym razem wyniósł 45,2proc., co zwiększyło trend 12-miesięczny do poziomu 43,7proc. Poprzednio taki wynik notowano w marcu 2016 roku, ale wówczas trend był spadkowy! Z miesiąca na miesiąc się zmniejszał. Biorąc pod uwagę źródło sprowadzanych samochodów z silnikami wysokoprężnymi – najczęściej są to Niemcy, Francja i Belgia. Te trzy kraje „dostarczyły” ponad 78,4proc. używanych aut napędzanych olejem napędowym.

Tradycyjnie, najwięcej używanych aut (ponad połowa) przyjeżdża z Niemiec (57 proc.). Na kolejnych miejscach znajdują się: Francja, Belgia, Holandia, Włochy, USA.

Najpopularniejsze marki to: Volkswagen, Opel, Ford, Audi, Renault, BMW, Peugeot.

ak, samar.pl