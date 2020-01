Zatrzymany przemyt papierosów wartych ponad 6 mln zł

Wjeżdżająca z Białorusi ciężarówka została prześwietlona skanerem, a następnie poddana szczegółowej kontroli. W pojeździe znajdowało się 432,4 tys. paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. Nielegalny towar był ukryty w innym, zgłoszonym do odprawy ładunku.

Wszczęto postępowanie karne skarbowe przeciwko kierowcy pojazdu, obywatelowi Polski. Mężczyzna nie przyznał się do próby przemytu. Papierosy i ciągnik siodłowy z naczepą, zostały zatrzymane do dalszego postępowania.

To drugi co do wielkości przemyt papierosów udaremniony w 2019 r. na granicy w województwie lubelskim i jeden z większych na terenie Polski. Funkcjonariusze KAS po raz kolejny udowodnili, że granica Unii Europejskiej jest dobrze chroniona.

Ministerstwo Finansów, KG