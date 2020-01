KPRM: budżet na 2020 r. będzie zrównoważony

Budżet na 2020 rok to pierwszy budżet bez deficytu - wskazała PAP Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W środę w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na 2020 r., która zakłada równowagę dochodów i wydatków na poziomie ok. 435,3 mld zł.

Jak przypomniała Kancelaria, w 2008 roku deficyt wyniósł 24,3 mld zł, w roku 2010 deficyt urósł do 44,6 mld zł, w 2013 wyniósł 42,2 mld zł, rok później spadł do 29 mld zł, następnie w roku 2015 ponownie wzrósł do 42,6 mld zł, a w 2016 r. do 46,2 mld zł.

W roku 2017 spadł do 25,4 mld zł, a w 2018 r. zmniejszył się o kolejne 15 mld osiągając poziom 10,4 mld zł. W 2019 r. deficyt znowu się zwiększył do kwoty 14,4 mld zł. Natomiast w tym roku deficyt budżetu państwa ma wynieść 0 zł - wskazano.

KPRM podkreśliła, że zarówno dochody budżetu państwa, jak i wydatki w 2020 r. mają wynieść po ok. 435,3 mld zł.

Kancelaria zaznaczyła, że na waloryzacji kwotowej emerytur zyska ponad 6 mln emerytów i rencistów. Wskazano przy tym, że najniższe emerytury w 2020 roku wyniosą 1200 zł. Przypomniano, że w 2015 roku najniższe emerytury wynosiły nieco ponad 880 zł, w 2016 niespełna 883 zł, w 2017 - 1000 zł, w 2018 niespełna 1030 zł, a przed rokiem 1100 zł.

Dodano, że w 2019 roku 9,8 mln emerytów i rencistów otrzymało 13 emeryturę, która wyniosła 1200 zł brutto. Kancelaria wyliczyła, że za 13 emeryturę można kupić np.: 40 książek, 300 czekolad dla wnuków, 100 wejść na basen, 20 biletów do teatru czy 40 płyt ulubionych zespołów muzycznych.

KPRM zaznaczyła ponadto, że tegoroczna waloryzacja rent i emerytur spowoduje wzrost najniższej renty z 825 zł do 900 zł, a najniższej emerytury z 1100 zł do 1200 zł. Wskazano, że oprócz 13 emerytury, emeryci i renciści skorzystają na waloryzacji o 3,24 proc. oraz na obniżce PIT z 18 do 17 proc.

Jak powiedziała PAP Marta Petka-Zagajewska z PKO BP,

najbardziej spektakularnym osiągnięciem budżetu na 2020 r. jest to, że po raz pierwszy rząd próbuje osiągnąć stan, w którym finanse publiczne są w pełni zrównoważone”. „Pomimo symptomów spowolnienia gospodarczego ta ścieżka redukcji i deficytu całego sektora finansów publicznych i długu publicznego zostanie utrzymana, co będzie utrzymywało Polskę w czołówce państw charakteryzujących się zrównoważonymi gospodarkami, co m.in ocenia regularnie Komisja Europejska” - oceniła.

Ekspertka podkreśliła, że elementem, który wspiera zrównoważenie budżetu jest m.in. wpisany w oczekiwane wpływy budżetowe zysk z Narodowego Banku Polskiego. „Dotąd zazwyczaj wypłaty z zysku NBP, jak się pojawiały nie były uwzględniane w planie budżetu” - wyjaśniła. Dodała, że dochody budżetowe 2020 będzie wspierać wyższa niż zakładało większość analityków i samo MF inflacja, która napędza dochody podatkowe, zwłaszcza w głównej kategorii podatkowej, którą jest VAT.

Przygotowując projekt resort finansów założył, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc. Prognozowana inflacja ma kształtować się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent nominalnie o 6,3 proc.

Autorzy projektu podkreślili, że w ramach wydatków zapewniono niezbędne środki zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań - przy niższych rok do roku planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa.

Zapewniono, że projekt budżetu na 2020 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

(PAP), DS