Baltic Pipe: rury dostarczą niemieccy producenci

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej zapewnił, że wykonawca gazociągu Baltic Pipe zostanie wyłoniony do połowy 2020 roku i wtedy ruszy budowa.

Wykonawcę części morskiej, całego szlaku morskiego Baltic Pipe. Ta faza przygotowawcza zostanie ukończona w pierwszej połowie roku i równocześnie rozpocznie się fizyczna budowa tego odcinka – zapowiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. – Mamy krótką listę konsorcjów wykonujących takie inwestycje na całym świecie. Spodziewamy się, że w ciągu kilkunastu miesięcy będziemy mieli domknięty proces kontraktowania wykonawcy – zapowiedział prezes Gaz-System Tomasz Stępień. Zapowiedział, że jego spółka już zaczyna kontraktowanie budowy części lądowej.

Możemy na kolejnym etapie potwierdzić, że ta strategiczna inwestycja jest prowadzona zgodnie z harmonogramem i nic tej inwestycji, tak ważnej, nie jest w stanie zagrozić – zapewnił pełnomocnik Naimski. Zapewnił, że gazociąg powstanie w terminie pierwszego października 2022 roku

– Ten element jest niezbędny dla całej strategii, która zakład między innymi odstąpienie od długoterminowego kontraktu z Gazpromem wygasającego z końcem 2022 roku – przypomniał Naimski. – Jak wiadomo, Gazprom został notyfikowany przez PGNiG z informacją, że polski koncern nie będzie dążył do przedłużenia tego kontraktu poza rok 2022 – dodał.

W naszej strategii nie zakładamy żadnej możliwości uzależniania Polski od importu energii elektrycznej z innych krajów Unii Europejskiej – zastrzegł Naimski odnosząc się do planu stopniowej rezygnacji z węgla. Ciąg dalszy nastąpi

Prezes Gaz-System Tomasz Stępień zapowiedział, że w tym kwartale zostaną skompletowane wszystkie pozwolenia administracji polskiej i szwedzkiej zapewniające komplet pozwoleń niezbędnych do budowy części morskiej Baltic Pipe. – Proces pozyskiwania pozwoleń jest trzyetapowy – powiedział. Decyzje środowiskowe i lokalizacyjne zostały przyznane. – W tej chwili kompletujemy pozwolenia na budowę dla wszystkich fragmentów.

– Przedwczoraj otrzymaliśmy pozwolenie na budowę na terenie Województwa Wielkopolskiego. Zamierzamy skompletować te decyzje w ciągu kilkunastu tygodni – zapewnił Tomasz Stępień.

Operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System podpisał w czwartek umowę na dostawę ponad 23 tys. rur dla podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe. Rury dostarczy niemiecka firma Europipe GmbH. Wartości umowy nie podano.

W ramach kontraktu Europipe wyprodukuje ponad 23 tys. rur o średnicy 900 mm w odcinkach po 12,2 m, pokrytych specjalną powłoką antykorozyjną. Umowa obejmuje też tymczasowe magazynowanie rur oraz ich transport do miejsca odbioru przez wykonawcę gazociągu. Długość podmorskiego odcinka Baltic Pipe na Bałtyku to ok. 275 km.

W ramach umowy Europipe dostarczy też rury na krótki, naziemny odcinek gazociągu, od polskiego brzegu Bałtyku do terminala odbiorczego.

PAP, DS