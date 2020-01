Górnicy kopalni ROW chcą zatrzymać import węgla

Sierpień 80 grozi blokadą torów na przejściach granicznych, by zatrzymać import węgla - informuje RMF FM.

Zdaniem Sierpnia 80 na zwałach kopalni zespolonej ROW zapasy węgla są tak duże, że wkrótce konieczne może być zatrzymanie wydobycia i wysłanie górników na tzw. postój.

W specjalnym oświadczeniu związkowcy piszą, że budzi to niepokój w załogach, które są gotowe blokować przejścia graniczne, by nie dopuścić do masowego importu węgla - głównie z Rosji.

W skład kopalni ROW wchodzą kopalnie Jankowice, Chwałowice, Rydułtowy i Marcel.

Na zwałach samej kopalni Jankowice ma leżyć ponad 260 tys. ton węgla, a pojemność tych zwałów wynosi niewiele ponad 300 tysięcy ton. Związkowcy domagają się od premiera zdecydowanych działań w tej sprawie.

RMF, KG