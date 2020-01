To będzie hit! Ciężarowcy na tekturowym łóżku

Organizatorzy igrzysk w Tokio stawiają nie tylko na nowoczesne technologie, ale i ekologię. Łóżka sportowców w wiosce olimpijskiej - ich ramy i listwy - zrobione będą z kartonu, a po zakończeniu rywalizacji olimpijskiej i paraolimpijskiej zostaną poddane recyklingowi.

Zapewniono, że łóżka z wytrzymają obciążenie do 200 kg i będzie je można przedłużyć do 210 cm, tak by mogły służyć najwyższym zawodnikom, w tym amerykańskim i innym zagranicznym koszykarzom z ligi NBA.

Ich kolejną zaletą będzie niska waga, umożliwiająca zmianę miejsca i indywidualną aranżację wnętrz pokojów w wiosce olimpijskiej.

Inną nowością będą materace, których twardość będzie można sobie +ustawić+ indywidualnie na górną, środkową i dolną część kręgosłupa. Po igrzyskach także zostaną poddane recyclingowi.

Czytaj także:Tego jeszcze nie grali! Watykan wystawi reprezentację na Olimpiadę

Nie wszystkie ekipy skorzystają z tych eksperymentalnych nowinek - czeski komitet olimpijski zadecydował o przywiezieniu własnych materaców do łóżek w wiosce olimpijskiej.

Igrzyska w Tokio rozpoczną się 24 lipca, a zakończą 9 sierpnia, zaś paraolimpiada potrwa od 25 sierpnia do 6 września 2020.

SzSz(PAP)