Rosjanie piszą historię spod znaku sierpa i młota

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa stwierdziła w czwartek, że uchwała polskiego Sejmu ws. wypowiedzi władz Rosji na temat II wojny światowej tworzy wrażenie, że „jak w czasach inkwizycji” naukę uznano za herezję.

Przedstawicielka MSZ Rosji dodała, że „prawda została utrwalona przez trybunał w Norymberdze”.

Jeśli polski Sejm wątpi w jego decyzje, to trzeba to zadeklarować. Istnieje kwalifikacja dla tego rodzaju podejścia: jest to rewizja rezultatów II wojny światowej - oznajmiła rzeczniczka.