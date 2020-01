PSSE podsumowuje rok i zerka w przyszłość

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podsumowuje 2019 rok i prognozuje swój rozwój w 2020 roku! Tegoroczny wynik to rekordowa ilość (41!) inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji za 1 391,61 mln zł, modernizacja infrastruktury na Wyspie Ostrów oraz powołanie do życia Centrum Programowania Robotów Przemysłowych – to wybrane sukcesy PSSE - czytamy w komunikacie.

Mijający 2019 rok to był bardzo pracowity czas dla Zarządu i zespołu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. PSSE dotarła do każdej z 226 gmin z którymi mamy przyjemność współpracować i zorganizowała dziesiątki bezpośrednich spotkań z przedstawicielami samorządów i przedsiębiorstw. Doskonały wynik, jaki osiągnęła Strefa, przedstawiamy poniżej w parametrach i danych liczbowych, dotyczących wydanych w 2019 roku decyzji o wsparciu.

Nowy, bardzo ważny obszar działalności Strefy, który zainicjowaliśmy w 2019 r., to prace nad projektem „Centralnego Parku Inwestycyjnego” w miejscowości Dźwierzno (województwo kujawsko-pomorskie, gmina Chełmża). Projekt ma na celu przygotowanie dużego terenu inwestycyjnego wielkości (powyżej 460 ha), zlokalizowanego bezpośrednio przy autostradzie A1. Kolejny, ważny projekt infrastrukturalny - realizujemy także w Grudziądzu. Budowana przez Strefę i Miasto droga, stworzy dostęp do wyjątkowo atrakcyjnych terenów: (27,5 ha).

2019 rok to także czas zakończenia pierwszego etapu rewitalizacji terenów postoczniowych na Wyspie Ostrów w Gdańsku. Teren został przystosowany do prowadzenia nowoczesnej produkcji stoczniowej i okołostoczniowej w oparciu o najnowsze technologie przemysłowe. W tym miejscu powstało jedyne na skalę całego kraju, prawdopodobnie pierwsze w Polsce Centrum Programowania Robotów Przemysłowych. Dynamicznie rozwijały się: Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. Prof. Hilarego Koprowskiego (GPNT) oraz Bałtycki Port Nowych Technologii (BPNT), które są rozwinięciem oferty usługowej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W obu miejscach pozyskano nowych Najemców i Partnerów, cyklicznie odbywają się tam także tematyczne spotkania, konferencje, seminaria i panele dyskusyjne - stymulujące synergię biznesu i rozwój relacji.

Strefa prowadziła w 2019 roku aktywne działania związane ze wspieraniem aktywności międzynarodowej przedsiębiorców działających w obszarze oddziaływania PSSE. Przedstawiciele PSSE reprezentowali region na kluczowych targach i wydarzeniach gospodarczych związanych z eksportem, m. in.: w Hannover Messe (Hannover, Niemcy), Subcontracting (Tampere, Finlandia), Expo Real (Monachium, Niemcy), PAIH Expo (Warszawa, Polska). W 2019 roku łącznie Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała decyzje o wsparciu dla:

41 inwestorów,

26 inwestorów w województwie kujawsko-pomorskim,

15 inwestorów w województwie pomorskim,

29 inwestycji to firmy MŚP,

12 inwestycji to kategoria: duży przedsiębiorca,

38 inwestycji to nowe inwestycje i 3 reinwestycje,

35 inwestycji to firmy z kapitałem polskim.

Inwestorzy, którzy uzyskali w 2019 roku decyzje o wsparciu zadeklarowali:

poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości: 1 391,61 mln zł,

utworzenie 360 nowych miejsc pracy, oraz utrzymanie 4 512 dotychczasowych miejsc pracy

Jak wskazuje prezes PSSE Przemysław Sztandera:

W 2019 roku wydaliśmy 41 „Decyzji o wsparciu”, z czego 29 były to decyzje dla małych i średnich przedsiębiorstw, co w reżimie starej ustawy praktycznie było niemożliwe. Co więcej 35 firm z 41 to firmy z kapitałem polskim. Poprzednio były to duże, zagraniczne przedsiębiorstwa. To zasadnicza zmiana jaka wynika z tej Ustawy”.

Wśród najważniejszych inwestycji wspartych przez PSSE wymieniono:

Anwil, 429,16 mln zł, (Włocławek). Włocławska spółka z Grupy ORLEN uzyskała wsparcie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na budowę instalacji granulacji mechanicznej. Dzięki temu firma przez 12 lat będzie mogła korzystać z udogodnień wynikających z przynależności do PSSE. Instalacja granulacji mechanicznej jest jedną z trzech instalacji produkcyjnych – w ramach nowego ciągu nawozowego – mających powstać do połowy 2022 roku w ANWILU. Projekt wykona włoska firma Tecnimont. Uruchomienie trzeciej linii do wytwarzania nawozów wzbogaci portfolio produktowe, a także rozwinie jej zdolności produkcyjne w tym obszarze o około 50 procent – z 966 tys. ton do 1 461 tys. ton rocznie. Inwestycja przyczyni się także do powstania (firma zatrudnia obecnie około 1300 osób) 100 nowych miejsc pracy.

Iglotex, artykuły spożywcze, (Skórcz). Lider na rynku żywności mrożonej w Polsce. Posiada ogólnopolski zasięg wspierany oddziałami dystrybucyjnymi i silnym zespołem sprzedaży. Firma wytwarza produkty mrożone, chłodzone i suche. W ramach tej inwestycji Iglotex wybuduje nowy zakład produkcyjny i oddział dystrybucyjny w Skórczu. Będzie to najnowocześniejszy zakład w tej części Europy.

Unilever Polska, 148,997 mln zł, produkcja lodów, (Banino). Koncern, który pod względem sprzedaży jest w Polsce liderem i ma 27 proc. rynku, rozbuduje zakład w Baninie koło Gdańska. Dzięki projektowi, który ma zostać zrealizowany do końca 2022 r., firma zwiększy produkcję lodów o 142 tys. hektolitrów rocznie. Oddział Lodów i Produktów Mrożonych w Baninie jest jedynym zakładem Unilevera produkującym lody średniej wielkości, w tym Big Milki, Magnum i Nogger. W ubiegłym roku 50 proc. produkcji trafiło na krajowy rynek.

Cedrob Porty, 100,85 mln, magazynowanie towarów, (Gdańsk) Spółka Cedrob Porty wybuduje mroźnię na terenie należącym do Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Obiekt o pojemności ok. 30 tys. palet zlokalizowany będzie w pobliżu DCT Gdańsk S.A., który jest największym terminalem kontenerowym na Bałtyku i w relacjach euro-azjatyckich głównym hubem przeładunkowym dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz Skandynawii. Budżet przedsięwzięcia to minimum 100 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2021 roku.

A przyszłość? Jacek Formela, Radca Prawny i Dyrektor Działu Inwestycji Strefowych przedstawia następującą prognozę rozwoju PSSE w 2020 roku:

Mając na uwadze wyniki osiągnięte w roku 2019, tj. 41 wydanych decyzji o wsparciu, w ocenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. w kolejnym roku należy się spodziewać jeszcze lepszych rezultatów. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji funkcjonuje od września 2018 r. Obecnie za nami pierwszy pełny rok jej obowiązywania. Przed Zarządzającymi SSE, w tym przed Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, nadal wiele pracy w celu dotarcia do jak najszerszego grona potencjalnych inwestorów. PSSE jako pierwsza uruchomiła program „Strefa w każdej gminie”, który została zainicjowany już w grudniu 2017 r., jeszcze przed wejściem w życie nowej ustawy. Tym samym przez ostatnie dwa lata odwiedziliśmy co najmniej dwukrotnie ogromną większość jednostek samorządu terytorialnego na terenie naszego obszaru, tj. 226 gmin w województwie kujawsko-pomorskim oraz wschodniej części województwa pomorskiego. Efektem tych spotkań są nie tylko wydane decyzje o wsparciu, ale przede wszystkim poznanie potencjału inwestycyjnego obszaru PSSE, dobre kontakty z włodarzami jst w obszarze a także stworzenie bazy przedsiębiorców oraz terenów inwestycyjnych. W roku 2020 Spółka planuje kontynuację programu „Strefa w każdej gminie” oraz poszukiwanie nowych sposobów dotarcia do największej liczby inwestorów. W związku z podstawowymi założeniami ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, które zostały po raz pierwszy w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, Strefa przewiduje dalsze wydawanie decyzji o wsparciu przede wszystkim dla podmiotów z kategorii MŚP. Mając na uwadze potencjał inwestycyjny oraz znajomość obszaru planujemy wydać w roku 2020 co najmniej 50 decyzji, w tym 4/5 dla firm z sektora MŚP. Dzięki nowym możliwościom wynikającym z ustawy o wspieraniu nowych inwestycji Spółka przewiduje coraz więcej decyzji o wsparciu wydanych dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu, zwłaszcza w Trójmieście. W mijającym roku Spółka wydała już dwie decyzja o wsparciu dla ww. sektora, tj. Juul Labs Services Poland oraz Pekabex Pref. Obecnie prowadzimy rozmowy z trzema potencjalnymi inwestorami, z których jeden złożył już wniosek o wydanie decyzji o wsparciu. Ponadto Strefa zakończy w roku 2020 budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Grudziądzu, co otworzy możliwości inwestycyjne dla dużej nieruchomości o wielkości 27 ha. Strefa już prowadzi wstępne rozmowy z zainteresowanymi podmiotami.

PSSE nie planuje więc zwolnić tempa!

PSSE/ as/