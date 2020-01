Wiadomo którędy pobiegnie Baltic Pipe

Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji dla polskiej części rurociągu podmorskiego Baltic Pipe, podał Gaz-System. Spółka złoży wniosek o pozwolenie na budowę i liczy na jego otrzymanie w II kw.

„Decyzja obejmuje lokalizację następujących elementów wchodzących w skład gazociągu podmorskiego:

1) stację zaworową,

2) odcinek lądowy - gazociąg DN 900 łączący gazociąg podmorski, który przebiegać będzie w podziemnym tunelu,

3) gazociąg podmorski - ułożony na dnie Morza Bałtyckiego w polskim obszarze morskim obejmującym zarówno wody terytorialne, jak i teren wyłącznej strefy ekonomicznej o łącznej długości około 56 km” - czytamy w komunikacie.

Otrzymanie decyzji lokalizacyjnej oraz odebranie przez Gaz-System projektu wykonawczego szczegółowo określającego ułożenie gazociągu na dnie morskim oraz odcinka łączącego rurociąg podmorski ze stacją zaworową umożliwia spółce złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę dla tej części projektu Baltic Pipe, podano także.

Decyzję w tym zakresie będzie wydawać również wojewoda zachodniopomorski, mamy nadzieję otrzymać ją w II kwartale tego roku. Dzięki temu jeszcze w 2020 r. rozpoczniemy prace przygotowawcze do układania gazociągu podmorskiego na polskim wybrzeżu powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie.

Na samym etapie budowy gazociągu podmorskiego Gaz-System zamierza zrealizować szereg rozwiązań minimalizujących ewentualny wpływ inwestycji na otoczenie.

Zastosowana zostanie na przykład metoda mikrotunelowania, dzięki której przy budowie rurociągu brzeg morski, a także pas wydm i klify przybrzeżne, nie zostaną naruszone. Przeprowadzone badania dna morskiego oraz analizy ryzyka dla etapu budowy a także fazy operacyjnej, potwierdzają, że gazociąg podmorski będzie spełniać niezbędne wymogi bezpieczeństwa czytamy dalej.

Baltic Pipe to strategiczny projekt - realizowany w Polsce przez Gaz-System, a w Danii przez Energinet - mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu. Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 surowca z Polski do Danii. Przewidywana faza prac budowlanych rozpocznie się w 2020 r. Dzięki niemu od października 2022 r. będzie można sprowadzać gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Gazociąg Baltic Pipe zostanie w Polsce zbudowany na terenie trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews), DS