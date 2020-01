GDDKiA planuje oddać do ruchu 116 km dróg w 2020 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zamierza udostępnić co najmniej 116,8 km nowych dróg w 2020 r., podała instytucja. Plan przetargów na br. GDDKiA zamierza opublikować do końca stycznia.

Obecnie w realizacji jest 1 003,8 km dróg w realizacji, z czego w tym roku udostępnimy co najmniej 116,8 km. Drogi będące w realizacji pozwolą w kolejnych latach zamknąć najważniejsze ciągi komunikacyjne w kraju. Są to m.in. autostrada A1 od Częstochowy do Tuszyna, dzięki czemu z Pomorza sprawnie i komfortowo dotrzemy do granicy z Czechami. W realizacji mamy też ostatnie odcinki drogi ekspresowej S7 między Płońskiem a Napierkami - po wybudowaniu tego odcinka uzyskamy ciąg ekspresowy od Płońska do Trójmiasta - czytamy w komunikacie.

Kolejne kluczowe połączenie drogą szybkiego ruchu jest w realizacji na wschodzie kraju. To droga ekspresowa S19 między Rzeszowem a Lublinem. W realizacji są również odcinki w ciągu S3 i S5, które uzupełnią połączenia odpowiednio portu w Szczecinie z południową granicą kraju, a S5 - Wrocławia przez Poznań z Bydgoszczą, dodano.

Nowe 116,8 km dróg ma być udostępnione na 12 zadaniach:

· A2 węzeł Lubelska - węzeł Konik (5,6 km)

· A2 węzeł Konik - obwodnica Mińska Mazowieckiego (9,2 km)

· S5 Bydgoszcz Opławiec - Bydgoszcz Błonia (13,5 km)

· S5 Szubin Północ - Żnin Północ (19,3 km)

· S10 obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniowa - II jezdnia (6,4 km)

· S17 węzeł Lubelska - początek obwodnicy Kołbieli (15,2 km)

· S17 obwodnica Kołbieli (8,7 km)

· S61 obwodnica Szczuczyna - II jezdnia (6,6 km)

· obwodnica Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 (6,7 km)

· obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 (6,9 km)

· obwodnica Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10 (17,8 km)

· obwodnica Węgorzyna w ciągu drogi krajowej nr 20 (1 km)

GDDKiA deklaruje też, że realizuje również wszelkie możliwe działania, które mają pozwolić na udostępnienie jeszcze w 2020 r. wszystkich trzech odcinków trasy S2 w Warszawie:

· węzeł Puławska - węzeł Przyczółkowa (4,62 km)

· węzeł Przyczółkowa - węzeł Wał Miedzeszyński (6,45 km)

· węzeł Wał Miedzeszyński - węzeł Lubelska (7,45 km)

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4 146,4 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 696,2 km autostrad i 2 450,3 km dróg ekspresowych, przypomina GDDKiA.

W ramach prowadzonych w trakcie roku prac będziemy stale podnosić poziom bezpieczeństwa na sieci dróg krajowych, w tym w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Na działania te składają się m.in. wymiana nawierzchni, przebudowa skrzyżowań, budowa rond, budowa sygnalizacji świetlnych czy uspokajanie ruchu poprzez wytyczanie wysepek. Dbamy nie tylko o kierowców, ale również o pieszych i rowerzystów. Dlatego w ramach prowadzonych w tym roku prac w wielu miejscach zbudowane zostaną chodniki, zatoki autobusowe, doświetlane będą kolejne przejścia dla pieszych, ustawione zostaną ogrodzenia w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od ruchu samochodowego. Powstaną również kolejne drogi rowerowe. Wytyczane będę również nowe przejścia dla pieszych i budowane kładki nad drogami - czytamy dalej.

„Kontynuujemy rozpoczęty jeszcze w 2019 roku audyt przejść dla pieszych. Przeprowadzają go audytorzy i inspektorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego zatrudnieni w GDDKiA. Wnikliwie kontrolują przejścia dla pieszych na drogach zarządzanych przez GDDKiA” - dodano.

Wynikiem audytu będzie raport zawierający ranking przejść wraz z rekomendacją zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Raport będzie podstawą do podejmowania działań w kolejności od najpilniejszych do możliwych do wykonania w następnej kolejności. Określi też jednolite zasady wyznaczania i budowy przejść dla pieszych. Wyniki raportu zostaną również wykorzystane do stworzenia kompleksowego programu budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg krajowych. Efektem końcowym tych wszystkich działań będzie wzrost bezpieczeństwa pieszych i spadek liczby ofiar śmiertelnych, wyjaśnia Dyrekcja.

Ponadto co pięć lat GDDKiA oraz zarządcy dróg wojewódzkich przeprowadzają Generalny Pomiar Ruchu. Na sieci dróg krajowych znajdujących się w zarządzie Dyrekcji pierwszy z pomiarów zaplanowany jest na 23 stycznia. W tym roku pomiary będą prowadzone w ok. 2 300 punktach (dla porównania w 2015 roku było to ok. 1950). Praktycznie we wszystkich punktach wykorzysta metodę wideorejestracji, uzupełniając ją dodatkowo wynikami z automatycznych punktów pomiaru ruchu.

Kolejnym pomiarem, jaki przeprowadzimy w tym roku, będzie Generalny Pomiar Hałasu. Tak jak GPR wykonywany jest w cyklu pięcioletnim. W przypadku GDDKiA badania przeprowadzane są na odcinkach dróg o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów lub o procentowym udziale pojazdów ciężkich w potoku ruchu powyżej 20 proc., w przypadku średniego dobowego ruchu przekraczającego 5 tys. pojazdów. Pomiary prowadzone będą w ok. 270 punktach na terenie całego kraju, przy czym w każdym punkcie przez 24 godziny na dobę. Przeprowadzać je będą wybrani w przetargu wykonawcy, posiadający wymaganą w przepisach dotyczących ochrony środowiska akredytację - czytamy także.

ISBnews, KG