Słowianie byli bardziej waleczni od wikingów!

Czy to możliwe, że to nie wikingowie lecz Słowianie byli najstraszliwszymi wojownikami wczesnego średniowiecza?

Jak wskazuje w swoim artykule Marcin Moneta na stronie Ciekawostki Historyczne według skandynawskiej kroniki w roku 1136 miał miejsce konflikt między wikingami a słowiańskimi piratami. Wszystko wskazuje na to, że atak na rzece Göta älv, która uchodziła do morskiej cieśniny Kattegat był skierowany przeciw portowemu miastu Konungahela. To oznacza, iż zbrojny konflikt mógł mieć charakter… handlowy!

Według kronikarzy najeźdźcy słowiańscy mieli dysponować siłą 600 okrętów a na ląd zejść miało nawet 30 tys. wojów. Dowodził nimi Raciobor, książkę Pomorzan z dynastii Gryfitów, lennik polskiego króla - Bolesława Krzywoustego.

Miasto Konungahela było solą w oku Słowian, zabierając sporą część handlu. Słowianie więc najpierw sforsowali umocnienia, potem rozprawili się z kupcami wreszcie szturmowali miasto. Ostatecznie gród spalono a mieszkańców wymordowano.

Jak wskazuje skandynawski kronikarz Snorri:

Król Racibor i jego zwycięskie wojska ustąpiły i powróciły do Slavii, a wielka liczba ludu, który wzięty był w Kungahelli, potem długo żył u Słowian w niewoli. Wielki port Kungahälla nigdy nie wrócił do tego samego stanu co przedtem.

Czy oznacza to, że słowiańscy wojowie byli bardziej zajadli od Skandynawów? To możliwe, zwłaszcza, że po tym triumfie rosnąć zaczęła handlowa potęga i znaczenie południowych, słowiańskich brzegów Bałtyku.

