Lotos dostarczy paliwa dla promów PŻB

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz spółki z Grupy Azoty zawarły kontrakty dwustronne do umowy ramowej sprzedaży paliwa gazowego, których przedmiotem są dostawy paliwa gazowego realizowane od 1 października 2018 roku do 30 września 2020 z opcją przedłużenia do 30 września 2022 roku, poinformowały spółki. W wyniku zawarcia kontraktów PGNiG pozostanie strategicznym dostawcą…