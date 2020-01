Mocne wsparcie rządu dla osób z niepełnosprawnościami

Naszym kluczowym zadaniem jest przywracanie osób z niepełnosprawnością do pełnego funkcjonowania w życiu społecznym i wyrównywanie ich szans - powiedziała w piątek minister rodziny Marlena Maląg podczas uroczystości powołania członków Rady Nadzorczej PFRON.

W skład Rady Nadzorczej PFRON powołani zostali: Renata Górna, Aleksandra Kieres, Piotr Krasuski, Iwonna Kulikowska, Janusz Piątek, Krzysztof Rowiński i Zofia Żuk.

W uroczystości oprócz szefowej MRPiPS wzięli udział: pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik oraz prezes Zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Minister Maląg podkreśliła, że celem działań podejmowanych przez rząd jest stworzenie szerokiej koalicji na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Naszym zadaniem jest przywracanie osób z niepełnosprawnością do pełnego funkcjonowania w życiu społecznym. Powinniśmy podjąć takie działania, aby każda z osób czuła się potrzebna, mogła funkcjonować z drugim człowiekiem” - powiedziała minister.

Podkreśliła, że w ostatnich czterech latach powstał m.in. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (obecnie Fundusz Solidarnościowy), z którego finansowana jest m.in. opieka wytchnieniowa, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, tworzenie centr opiekuńczo-mieszkalnych.

Minister wymieniła także wsparcie w ramach świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych w kwocie do 500 zł. Przypomniała, że w czwartek Sejm uchwalił nowelizację ustawy w sprawie waloryzacji emerytur i rent. W związku z nią z 1600 zł do 1700 zł wzrośnie także próg dochodowy przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych.

Z kolei Paweł Wdówik ocenił, że po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat rząd dostrzegł, że osoby z niepełnosprawnością, to osoby aktywne społecznie i zawodowo.

Zwrócił uwagę, że działania na rzecz osób z niepełnosprawnością muszą być zróżnicowane.

Mamy program Dostępność plus. Wzrosły także dofinansowania dla warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej - wskazał.

Zaznaczył, że wbrew pojawiających się w ostatnim czasie wątpliwościach, obiecane w SFWON programy są realizowane.

Sprawdziłem dane i okazało się, że Fundusz Solidarnościowy jest rzeczywiście solidarnościowy, wspierający tych, którzy najbardziej tego potrzebują, także emerytów. Ale kwotowo, to co było przewidziane na osoby niepełnosprawne w wersji pierwotnej, czyli 2,5 mld zł, to w tej chwili jest ponad 4 mld. Niczego nie zabrano - podkreślił.