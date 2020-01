Waszyngton nakłada kolejne sankcje na Iran

Stany Zjednoczone nałożyły w piątek kolejne sankcje na Iran z związku ze środowym atakiem rakietowym irańskich sił na dwie bazy wojskowe pod Bagdadem. Poinformowali o tym w Białym Domu sekretarz stanu USA Mike Pompeo oraz minister skarbu Steven Mnuchin.

Mnuchin wyjaśnił, że celem sankcji ekonomicznych jest irański sektor produkcyjny, wydobywczy, tekstylny i budowlany. W sumie Amerykanie ukarali 22 irańskie podmioty gospodarcze i trzy statki.

Restrykcjami objętych zostało także ośmiu wysokich rangą irańskich urzędników państwowych, którzy byli zaangażowani w ataki na bazy wojsk koalicyjnych Ain Al-Asad oraz Irbil. Na liście tej znaleźli się m.in. sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Szamchani oraz generał Gholamreza Solejmani, jeden z szefów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, dowódca paramilitarnej milicji Basidż.

Specjalny wysłannik USA do Iranu Brian Hook ocenił, że amerykańska polityka sankcji wobec Iranu jest najbardziej skutecznym narzędziem nieproliferacyjnym, aby zmusić Teheran do wynegocjowania szerszej umowy niż porozumienie nuklearne.

Kampania maksymalnej presji na Iran jest kontynuowana i wzmacniana - powiedział w trakcie telekonferencji Hook.

Iran nigdy nie może zdobyć broni nuklearnej, byłoby to katastrofalne dla Bliskiego Wschodu - podkreślił. - Teraz, gdy jesteśmy poza umową nuklearną z Iranem, jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji. Pozwala nam to mocno reagować na regionalną agresję Iranu i właśnie to zrobiliśmy z naszymi sankcjami.