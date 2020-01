Prezydent Ukrainy żąda ukarania winnych i odszkodowań

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski domaga się ukarania winnych i wypłacenia odszkodowania od Iranu, który przyznał w sobotę do „nieintencjonalnego” zestrzelenia samolotu ukraińskich linii lotniczych, w wyniku czego zginęło 176 osób znajdujących się na pokładzie.

Zełenski podkreślił, że Ukraina oczekuje od Iranu całkowitego przyznania się do winy.

Oczekujemy od Iranu zapewnień co do gotowości do pełnego i otwartego śledztwa, pociągnięcia winnych do odpowiedzialności, zwrotu ciał ofiar, wypłaty odszkodowań i oficjalnych przeprosin kanałami dyplomatycznymi - ogłosił.