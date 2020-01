Niemcy chwalą Iran za przyznanie się do winy

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas docenił w sobotę przyznanie się Iranu do zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego. Zaapelował też do Teheranu o podjęcie kroków, by taka „katastrofa” już się nie powtórzyła.

To ważne, że Iran wyjaśnił kwestię lotu PS752. W czasie dalszego wyjaśniania tej strasznej katastrofy Teheran powinien podjąć kroki, by coś takiego już nigdy się nie powtórzyło” - napisał szef niemieckiej dyplomacji na Twitterze. Zapewnił też, że myślami jest z ofiarami i krewnymi zmarłych.

Iran ogłosił w sobotę rano, że jego siły zbrojne „nieintencjonalnie” zestrzeliły ukraiński samolot pasażerski w rezultacie „ludzkiego błędu”. W katastrofie zginęło 176 osób. Wcześniej Teheran zaprzeczał jakoby ponosił odpowiedzialność za tragedię.

Opublikowany komunikat armii irańskiej głosi, że samolot ukraiński znalazł się blisko „ważnego obiektu wojskowego” Strażników Rewolucji Islamskiej i został omyłkowo wzięty za „wrogi”.

Komunikat podkreśla, że irańskie siły zbrojne znajdowały się „na najwyższym poziomie gotowości” w związku z napięciem w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi.

Ukraiński samolot typu Boeing 737-800 został zestrzelony zaledwie kilka godzin po zaatakowaniu przez Iran dwóch baz lotniczych w Iraku, w których stacjonują m.in. siły USA i Kanady. Ataki te były odwetem za zabicie przez USA irańskiego generała Kasema Sulejmaniego.

PAP (Z Berlina Artur Ciechanowicz)/gr