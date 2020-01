Tak Tesla zarobi na spalinowych autach konkurentów

Zarabiać na produkcji samochodów elektrycznych jest dobrze, ale jeszcze lepiej jest czerpać zyski z tego, że ktoś inny ich właściwie nie wytwarza. A taki genialny w swej prostocie plan stanął u podstaw umowy zawartej pomiędzy Teslą a koncernem FCA - podaje bizblog.

Jak informuje Bloomberg, włosko-amerykański koncern zapłaci firmie Elona Muska około 1,8 mld euro, dzięki czemu będzie w stanie spełnić surowe normy Unii Europejskiej dotyczące emisyjności samochodów - pisze autor artykułu Jacek Bereżnicki.

W tekście czytamy, że FCA będzie płacić Tesli 150-200 mln euro co kwartał aż do 2023 roku, de facto kupując prawa Tesli do emisji CO2 na rynku europejskim.

Dzięki tej umowie sprzedawane na Starym Kontynencie samochody FCA (głównie marek Fiat, Alfa Romeo i Jeep) będą przez brukselskich urzędników liczone razem z autami Tesli, dzięki czemu ich średnie parametry emisji CO2 będą zgodne z unijnymi wymogami.

Obecnie średnia emisja CO2 samochodów FCA wynosi 120 gramów na kilometr, a według analityków PA Consulting bez umowy z Teslą koncern mógłby obniżyć ją w przyszłym roku tylko do 98,5 g/km. To za mało, by uniknąć kary 700 mln euro tylko za ten rok. Umowa z Teslą oznacza, że FCA żadne kary raczej grozić nie będą.

oprac gr