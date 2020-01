Jak komuniści zagrabili spadek Ignacego Paderewskiego

Ignacy Jan Paderewski umierając 29 czerwca 1941 roku w Nowym Jorku, pozostawił majątek w zdeponowanej w bankach gotówce, nieruchomościach, papierach wartościowych, kosztownościach, dziełach sztuki i tantiemach autorskich – o łącznej wartości szacowanej na milion ówczesnych dolarów amerykańskich. Był on jednym z najbogatszych na świecie artystów tamtych czasów i wielkim patriotą - czytamy w artykule Macieja Kledzika w ostatnim wydaniu internetowego Tygodnika TVP.

Autor podaje, że polski muzyk i polityk zgromadził dzieła sztuki polskich artystów, cenne pamiątki i dokumenty historyczne po polskich władcach i bohaterach narodowych, unikalny księgozbiór, numizmaty, medale i największy wówczas w Europie zbiór chińskiej porcelany.

Po spędzeniu wielu tygodni w archiwach - z kwerendy wyłonił się obraz komunistycznych manipulacji, które zakończyły się roztrwonieniem i rozgrabieniem majątku wielkiego Polaka – pianisty, kompozytora i polityka.

Artykuł opisuje m.in jak pracownicy poselstwa w Bernie przystąpili do likwidacji szwajcarskiej posiadłości pianisty. Zaczęli od biżuterii i najcenniejszych dzieł sztuki. Poupychane w workach i skrzyniach, składano je w piwnicach poselstwa. Od jesieni 1951 roku zaczęły przyjeżdżać do Warszawy. W spisie transportu z 10 września widnieje m. in. 31 złotych przedmiotów, sznury pereł, srebra i trzy obrazy (Siemiradzkiego i Stanisławskiego).

opr.gr