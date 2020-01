Polski rynek pracy liderem Europy

Polska na tle państw regionu jak i całej Unii Europejskiej wypada bardzo pozytywnie.

Eurostat zajmuje się obecnie podsumowywaniem całego roku 2019. Nie mogło w nim zabraknąć danych dotyczących zatrudnienia. Najnowsze dane odsezonowane przedstawiają stopę bezrobocia w listopadzie 2019 roku. Polska zajmuje trzecie miejsce w rankingu najniższej stopy bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Jedynie Czechy i Niemcy mogą pochwalić się lepszym wynikiem.

Dla porównania, wg danych Eurostatu w listopadzie 2019 roku bezrobocie w Polsce wynosiło 3,8%, co oznacza spadek aż o 0,6 p.p. W skali roku jest na tle reszty państw Europy jest to bardzo dobry wynik.

Co więcej, pozytywnie wypada także sytuacja osób młodych na rynku pracy. Obecnie w Polsce 9,5% osób w wieku poniżej 25 lat jest bezrobotna. Pod tym względem zajmujemy szóste miejsce za Austrią, Niderlandami, Bułgarią, Niemcami i Czechami. Również ta statystyka prezentuje się bardzo dobrze z rokiem ubiegłym – w listopadzie 2018 roku bowiem aż 11,9% osób w wieku poniżej 25 lat miało problemy ze znalezieniem pracy. Przyczyną, za którą Czechy mają tak rekordowo stopę bezrobocia jest fakt zamknięcia ich rynku na emigrację zewnętrzną. Polska w roku 2019 jak i 2018 przyjęła na swój rynek znaczną ilość pracowników z Ukrainy jak i Białorusi, a mimo to, wbrew pesymistycznym przewidywaniom, stopa bezrobocia spadła.

Trend ten jest szczególnie korzystny jeśli spojrzymy na sytuację innych państw Unii Europejskiej. Włochy, Hiszpania, Francja czy Szwecja borykają się obecnie z faktem, że w ostatnich miesiącach nie powstają nowe miejsca pracy, przez co stopa bezrobocia uległa „stabilizacji”. Przy niskim bezrobociu sytuacja ta byłaby jak najbardziej normalna, jednak Hiszpania może „poszczycić się” stopą bezrobocia na poziomie 14,1%, Włochy zaś 9,7%. Co więcej, w Szwecji stopa bezrobocia w listopadzie 2019 roku była wyższa, niż w roku poprzednim – wzrosła ona z 6,5% do 6,9%. Nie są to zbyt optymistyczne dane, biorąc pod uwagę, że wielu ekonomistów prognozuje cięcia w etatach w sektorze finansowym czy handlowym w roku 2020, co tylko pogorszy sytuację społeczną. Zwłaszcza osób młodych.

Chociaż brakuje jeszcze wszystkich danych, które pozwoliłyby podsumować rynek pracy w Polsce w 2019 roku i zestawić go z danymi europejskimi, obecne informacje są jak najbardziej pozytywne. Pomimo przyjmowania imigrantów z Ukrainy czy Białorusi w Polsce powstaje wystarczająco miejsc pracy, by nie tylko utrzymać bezrobocie na niskim poziomie, ale także je zredukować.

Pozostaje z nadzieją patrzeć na nowy rok. Oby udało powtórzyć się zeszłoroczny wynik.

