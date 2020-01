6 mln e-recept w zaledwie 4 dni

Od środy, od kiedy obowiązują recepty w formie elektronicznej, przez cztery dni, wystawiono ich ok. 6 mln - wynika z danych udostępnionych w niedzielę przez Ministerstwo Zdrowia.

Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz przekazał, że pierwszego dnia - w środę wystawiono ponad 2 mln e-recept, w czwartek podobnie, w piątek 1,8 mln, zaś w sobotę z racji dnia wolnego - ponad 100 tys.

„Ponad 2/3 recept w ostatnich dniach wystawione zostało w systemie elektronicznym, co pokazuje że obawy, iż e-recepty mogą się nie upowszechnić były płonne. Co warto podkreślić, już na wstępie, w pierwszych dniach osiągnęliśmy poziom do którego w USA dochodzono 8 lat” - wskazał Andrusiewicz.